Antequera empezará el 2026 implantando el contenedor marrón

Antequera sumará un quinto contenedor, de color marrón, destinado a la recogida de residuos biodegradables de comida y de jardinería, a principios de 2026. Así ... lo han comunicado el alcalde Manuel Barón, el teniente de alcalde José Manuel Fernández y los responsables de la empresa municipal de limpieza, Aguas del Torcal, José Manuel Barrientos y Francisco Castillo.

Son 1.300 contenedores marrones de 240 litros (128.000 euros), 2 camiones de recogida específicos (180.000 euros) y contratación de 6 nuevos trabajadores para el servicio. Una inversión de 500.000 euros en camiones, contenedores y personal sin subir el recibo a los vecinos, por lo que no entiende que sean los ciudadanos y los pueblos los que soporten esta nueva medida, destaca Barón

Barrientos y Castillo exponen que el nuevo contenedor marrón está destinado a la correcta separación de estos residuos lo que permitirá su tratamiento para producir compost o energía, reduciendo la contaminación y optimizando los recursos. Así que se debe de utilizar para restos de comida: fruta, verdura, carne, pescado, huesos, cáscaras de huevo, marisco y frutos secos. Así como: posos de café, infusiones, pan, y otros restos de comida. También para papel y cartón sucio como servilletas usadas, papel de cocina sucio o papel y cartón manchados de aceite o restos de comida.

El Alcalde critica al presidente del Gobierno

El alcalde de Antequera denuncia que mientras el Ayuntamiento invierte 500.000 euros en mejoras en Aguas del Torcal sin subir las tasas municipales, el Gobierno de España le obliga a crear un nuevo impuesto por residuos que se prevé sea entre 50 y 150 euros anuales por habitante o industria.

El regidor avisa a los ciudadanos que les llegará sobre residuos orgánicos y aunque el consistorio lo gestione, el dinero irá directamente a las arcas del Estado sin mejorar los servicios en el municipio. Barón denuncia que el Ejecutivo de Pedro Sánchez «ha decidido que sean los ayuntamientos los paganos y los recaudadores, mientras el Estado se va de rositas», generando que la ciudadanía confunda el origen del impuesto y culpe al Ayuntamiento de una medida que es estrictamente estatal.

El teniente de alcalde de Hacienda y Aguas del Torcal, José Manuel Fernández, lamenta que se ha tenido que elaborar una nueva ordenanza fiscal, que se prevé elevar en diciembre. Será entre 50 y 60 euros al año para los hogares y entre 130 y 150 euros al año para actividades y usos industriales. El cobro se realizará mediante un recibo anual independiente, similar al del IBI, a través del Patronato de Recaudación, y se basará en el padrón de contratos de agua de Aguas del Torcal y comenzará el próximo año 2026 a desarrollarse entre los abonados.