Francisco Castillo, José Manuel Fernández, Manuel Barón y José Manuel Barrientos. A.J.G.

Antequera empezará el 2026 implantando el contenedor marrón

El alcalde Manuel Barón critica al Gobierno por el nuevo impuesto de residuos

Antonio J. Guerrero

Antonio J. Guerrero

Jueves, 20 de noviembre 2025, 18:57

Antequera sumará un quinto contenedor, de color marrón, destinado a la recogida de residuos biodegradables de comida y de jardinería, a principios de 2026. Así ... lo han comunicado el alcalde Manuel Barón, el teniente de alcalde José Manuel Fernández y los responsables de la empresa municipal de limpieza, Aguas del Torcal, José Manuel Barrientos y Francisco Castillo.

