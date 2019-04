Antequera celebra su tercer Debate del Estado de la Ciudad Manuel Barón durante su intervención en el tercer Debate de Estado de la Ciudad celebrado este jueves. / A. J. G. El alcalde destaca el cambio de la ciudad desde que cogiera las riendas del Consistorio en 2011 con «una dramática situación» ANTONIO J. GUERRERO Viernes, 26 abril 2019, 14:41

Antequera ha celebrado su tercer Debate del Estado de la Ciudad. En este caso, a la segunda fue la vencida, ya que la fecha prevista para la celebración de este pleno extraordinario era el 8 de abril, pero fue suspendido cautelarmente por la Junta Electoral tras una denuncia del Partido Socialista por poner una fecha en periodo electoral, que luego desestimó la junta electoral hasta por dos veces.

El primero en tomar la palabra fue el alcalde de Antequera, Manuel Barón, que relató en su discurso, de algo más de una hora, al crecimiento y progreso de Antequera desde que el actual equipo de gobierno cogiera las riendas del consistorio en 2011 con «una dramática situación».

Así, Barón se muestra muy orgulloso de la actual situación de la ciudad: «Antequera ha mejorado mucho y los antequeranos lo saben. Lo ha hecho en economía, empleo, seguridad, deporte, medio ambiente, igualdad, equidad, cooperación, inclusión, programas sociales, mantenimiento, obras... Antequera está más viva que nunca, la gente está en la calle. Es una ciudad alegre, viva y comercial».

Barón se ha referido, entre otras cuestiones, a la bajada de la deuda, de 27,3 millones en 2011 a 18,4 en 2018, y ha afirmado con total rotundidad que «Antequera es la tercera mejor ciudad de Málaga y una de las mejores ciudades de interior de Andalucía con menor porcentaje de desempleo».

En este sentido, ha destacado el gran progreso en materia de Turismo, ensalzando la labor de la exteniente de alcalde Belén Jiménez, y el avance en cultura, nombrando con especial énfasis la exposición del pintor antequerano Cristóbal Toral que ahora luce en el Museo de la Ciudad.

También ha hecho mención a los premios recibidos en accesibilidad, eficiencia energética o programas sociales recibidos recientemente por el Ayuntamiento de Antequera, ante los cuales, la oposición se ha mostrado muy reticente, llegando a cuestionar incluso si eran comprados, tal y como ha espetado el portavoz socialista, Francisco Calderón.

Al mismo tiempo, Barón ha dado las gracias a los antequeranos por su esfuerzo, asegurando que «nosotros solo somos sus servidores». Además, también ha pedido disculpas por los posibles errores que haya podido cometer.

La oposición planta cara al PP y entre ellos mismos Desde la oposición, el primero en tomar la palabra ha sido el portavoz del PSOE, Francisco Calderón. El socialista ha hablado en primer lugar sobre materia presupuestaria, asegurando: «Con lo plasmado en el presupuesto del 2019, Antequera no va a salir del estancamiento al que le está sometiendo el Partido Popular. El último presupuesto es ficticio e inflado, a la desesperada, de pura propaganda electoral».

También ha criticado la poca participación ciudadana en el gobierno popular y ha afirmado que el PP gobierna «sin directrices claras y sin un modelo de ciudad definido». Otros ámbitos que ha analizado han sido los proyectos EDUSI, los cuales ha calificado como «venta de humo» y la falta de aparcamientos, la cual ha asegurado que es «muy preocupante». Ha concluido haciendo mención «al cambio de 180 grados que ha tenido el gobierno municipal con la Junta de Andalucía desde el 2 de diciembre», refiriéndose al cambio de ideología del gobierno.

El siguiente en hablar ha sido el portavoz de Izquierda Unida, Francisco Matas, quien ha insistido mucho en los proyectos inacabados que se han dado en la ciudad y ha acusado al alcalde de echar balones fuera al respecto. «¿A quién le echamos la culpa, señor alcalde, a la Junta, al gobierno, a la diputación, a la oposición?....» ha repetido Matas en cada proyecto mencionado.

«Los problemas endémicos de nuestra ciudad no se han resuelto durante estos cuatro años. La Antequera que usted ha descrito es diferente a la mía siendo la misma», ha sentenciado Matas.

Otro de los asuntos que ha tratado Matas ha sido en materia logística, en concreto el Puerto Seco. «A todos los antequeranos nos duele la cabeza de escuchar la misma cantinela del Puerto Seco, pero ya son 12 años de un proyecto que está marcado a ser el proyecto referente de la economía antequerana. Lo vital es su declaración como zona franca en nuestro término municipal y ahí le tiendo la mano a pelear para conseguirlo».

Para cerrar este Debate del Estado de la Ciudad de Antequera ha tomado la palabra el portavoz del Partido Popular, Ángel González, quien se ha referido directamente a Calderón y Matas.

En primer lugar, ha replicado al de Izquierda Unida sobre sus quejas en materia logística: «No puede negar que Antequera es un núcleo logístico importante: ¿Qué le van a decir ustedes a los antequeranos cuando el Puerto Seco, el Hyperloop y los proyectos EDUSI se hagan realidad? ¿Le van a pedir disculpas a los antequeranos? ¿Van a asumir responsabilidad política? ¿O aquí todo vale?».

Respecto a Calderón, el portavoz popular ha dicho: «Ha mentido a los antequeranos. Estos debates guardan todos la misma proporcionalidad. Usted viene con un victimismo que no le conviene, dice que se le maltrata, ha repetido partes del discurso dos y tres veces, y dice que no se le permite hablar, que esto no era un ayuntamiento democrático».