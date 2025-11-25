Antequera y Casabermeja desbloquean el proyecto del pozo de Puerto Lucena para garantizar el suministro de agua

Los recursos hídricos continúan siendo una de las mayores preocupaciones para numerosos alcaldes de los municipios del interior de la provincia de Málaga. A pesar ... de que durante el último año y medio ha llovido en varias etapas del calendario, lo que ha permitido cierta recuperación puntual de los niveles de agua, la mejora de las infraestructuras sigue considerándose una tarea imprescindible. Los responsables municipales insisten en que es necesario seguir avanzando en sistemas que permitan conservar mejor el agua disponible y facilitar su transporte hasta los hogares, garantizando así un suministro estable para la población.

En esta línea de trabajo, los ayuntamientos de Antequera y Casabermeja han dado un paso especialmente relevante al alcanzar un acuerdo para explotar conjuntamente el pozo de Puerto Lucena, una instalación que se considera fundamental para asegurar el abastecimiento hídrico de Casabermeja. El documento ha sido rubricado por los alcaldes Manolo Barón, de Antequera, y Pedro Hernández, de Casabermeja, y permitirá que el pozo vuelva a ponerse en funcionamiento después de varios años sin actividad. Según ambas administraciones, esta captación jugará un papel decisivo en el suministro del municipio bermejo.

Los consistorios destacan el carácter «estratégico» de esta infraestructura debido a su situación en la zona de Las Pedrizas, dentro del término municipal de Antequera y cercana al Manantial de las Pedrizas. Esta localización hacía imprescindible alcanzar un entendimiento entre ambos municipios para evitar posibles afecciones entre captaciones cercanas y, al mismo tiempo, asegurar una gestión correcta y coordinada del recurso.

Paralizado desde 2021

Conviene recordar que este proyecto llevaba paralizado desde 2021, pese a que ya se habían invertido alrededor de 250.000 euros en su desarrollo inicial. La falta de acuerdo había impedido avanzar en la obra, pero la firma alcanzada ahora permite desbloquearlo y retomar los trabajos previstos. Desde el Ayuntamiento de Casabermeja subrayan que este paso supone desatascar un proyecto hídrico considerado vital para el municipio, cuyo objetivo principal es aumentar el caudal disponible para sus vecinos.

250.000 euros de inversión

Gracias a este entendimiento institucional, podrán reanudarse de manera inmediata las obras de canalización y las instalaciones eléctricas que quedaban pendientes desde hace varios años. Los dos alcaldes han puesto en valor la voluntad de cooperación mostrada durante el proceso y han destacado que el acuerdo evita recurrir a procedimientos judiciales largos y costosos que habrían demorado aún más la puesta en servicio del pozo. El alcalde de Casabermeja, Pedro Hernández, ha destacado especialmente la disposición de todas las partes para lograr un acuerdo y evitar nuevas dilaciones, insistiendo en que la prioridad es activar cuanto antes unos recursos que considera «tan importantes» para su municipio.