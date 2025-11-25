Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Representantes de los ayuntamientos de Antequera y Casabermeja durante la firma del acuerdo para reactivar la explotación del pozo de Puerto Lucena, en un acto celebrado en dependencias municipales. SUR

Antequera y Casabermeja desbloquean el proyecto del pozo de Puerto Lucena para garantizar el suministro de agua

Ambos ayuntamientos firman un acuerdo que permite reactivar unas obras paralizadas desde 2021 y asegurar una captación estratégica para el abastecimiento

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Casabermeja

Martes, 25 de noviembre 2025, 18:08

Comenta

Los recursos hídricos continúan siendo una de las mayores preocupaciones para numerosos alcaldes de los municipios del interior de la provincia de Málaga. A pesar ... de que durante el último año y medio ha llovido en varias etapas del calendario, lo que ha permitido cierta recuperación puntual de los niveles de agua, la mejora de las infraestructuras sigue considerándose una tarea imprescindible. Los responsables municipales insisten en que es necesario seguir avanzando en sistemas que permitan conservar mejor el agua disponible y facilitar su transporte hasta los hogares, garantizando así un suministro estable para la población.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigan la muerte de un hombre con signos de violencia en Yunquera
  2. 2 Abre en Málaga un outlet de marcas de ropa con descuentos de hasta el 70%
  3. 3 Detenido un profesor de Religión de Cártama por supuestos abusos a menores de corta edad
  4. 4 Fallecen cuatro miembros de una misma familia por un escape de gas en Torrox
  5. 5 La Junta adjudica las obras del tercer hospital de Málaga
  6. 6 La madre detenida en Málaga por tratar de vender a su bebé ya lo había intentado antes con otro hijo
  7. 7 Los propietarios de los locales comerciales de un edificio deben pagar también la instalación de un ascensor aunque no lo usen
  8. 8

    Comienzan las obras del nuevo acceso que debe acabar con los atascos en el entorno de Plaza Mayor
  9. 9 Sanidad amplía la alerta por la presencia de sulfitos en más lotes de azúcar
  10. 10 Alerta alimentaria: retiran nuevos lotes de pastelitos rellenos de crema vendidos en Andalucía

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Antequera y Casabermeja desbloquean el proyecto del pozo de Puerto Lucena para garantizar el suministro de agua

Antequera y Casabermeja desbloquean el proyecto del pozo de Puerto Lucena para garantizar el suministro de agua