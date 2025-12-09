Alhaurín de la Torre ultima la licitación del pabellón dedicado a Alberto Díaz

Uno de los proyectos que con más mimo impulsa el área de Deportes de Alhaurín de la Torre, la construcción de un pabellón en Santa ... Clara que estará dedicado al jugador del Unicaja y de la Selección Española, Alberto Díaz Ortiz, residente en el municipio alhaurino, ultima el procedimiento de licitación, tal y como adelanta el concejal del área, Sergio Cortés.

En diciembre de 2024, el Ayuntamiento ya incluyó en sus cuentas una partida de 4 millones de euros para esta obra, aunque, finalmente, la fase de adjudicación y el arranque de los trabajos se afrontará entre finales de este ejercicio y comienzos del siguiente. La idea de que, el próximo mes de marzo, ya haya empresa seleccionada para acometer esta obra pública, que se ejecutarán en una parcela de la calle Santa Bárbara, de 3.500 metros cuadrados de los que, unos 1.700, irán al recinto deportivo propiamente dicho. Para hacer frente a la inversión, el Ayuntamiento contará con apoyo de la Diputación Provincial, tal y como confirman desde el equipo de Gobierno.

500 Espectadores Esa será la capacidad máxima del graderío del recinto, si se colocan asientos supletorios

La cancha será polivalente, con el objetivo de favorecer los entrenamientos de los clubes locales, como el CB Alhaurín de la Torre y el Algazara, con los que ya tiene un acuerdo de colaboración la Administración local, con tres pistas transversales, y la posibilidad de contar con una sola central, esta vez, para acoger, entre otros, partidos del sub-22 de Unicaja Baloncesto, que compite bajo el nombre de Unicaja Alhaurín de la Torre U22, fruto de un acuerdo con la institución municipal. Esto hará también que el aforo varíe y se sitúe entre los 350 espectadores de las gradas fijas ya contempladas y los 500, una vez que, cuando la ocasión lo requiera, se sumen los asientos de las supletorias.

Aunque todavía hay tiempo, el Gobierno local ya mantiene conversaciones con el Unicaja para que la puesta de largo de estas instalaciones venga acompañada de un acto acorde, como desliza el concejal.

Deportas también trabaja en la mejora de las instalaciones de Carranque, el pabellón 'Blas Infante' y las pistas de pádel del complejo 'Francis Ceballos'

La imagen de Alberto Díaz estará presente en la fachada de pabellón, junto a su nombre, con la reproducción gigante de una instantánea en la que el baloncestista entra a canasta, con 8 metros de altura.

El Ayuntamiento, en paralelo a estos trámites, trabaja la ampliación y mejora de otras instalaciones, como las nuevas pistas de pádel del complejo 'Francis Ceballos'; la renovación y climatización del pabellón 'Blas Infante' y la cubierta del polideportivo de Carranque. Además, acaba de adjudicar la ampliación del gimnasio de 'El Limón', una vez que el proyecto se ha licitado de nuevo, tras la renuncia de la anterior contratista.