Alhaurín de la Torre reparará casi 10.000 metros cuadrados de caminos rurales y vías secundarias en mal estado
El proyecto municipal, que está en fase de licitación, tiene un presupuesto de más 270.000 euros
Alhaurín de la Torre
Martes, 4 de noviembre 2025, 16:38
Alhaurín de la Torre ha sacado busca empresas interesadas en un contrato de más de 270.000 euros, un proyecto destinado al arreglo de caminos ... rurales y carreteras secundarias que no presentan las condiciones adecuadas. Los licitadores tienen de plazo hasta el 24 de noviembre para presentar sus ofertas.
La intervención está contemplada para una superficie de más de 9.400 metros cuadrados de calzada, sobre cuyo deterioro ya habían llamado la atención los residentes y usuarios, por lo que la Administración local ha activado este expediente con el objetivo de mantener en buen estado la red viaria que, en este caso, sirve de acceso a explotaciones agrícolas, viviendas diseminadas y urbanizaciones de carácter residencial. Los trabajos están previstos para los caminos de la Ribera, parte del Número Uno, en la linde con Málaga; la avenida Portales del Peñón, a la altura de los Arcos de Zapata, y e los carriles de la Máquina, La Acequia, Cortijo Viejo y Almazara, además de la calle del Pozo.
Las labores necesarias en esta red son el desbroce y limpieza de márgenes, donde se acumula vegetación invasora; el saneamiento y reposición de firmes deteriorados, donde se han detectado fisuras o hundimientos; la pavimentación completa y la adecuación de pozos y arquetas a la nueva rasante. Además, es necesaria la construcción de muros de escollera de contención en los caminos de la Ribera y Número Uno, de unos 270 metros de longitud y con capacidad de unos 810 metros cúbicos de volumen, en ambos casos, próximos al río.
Con esta intervención, el Ayuntamiento deja claro que busca mejorar la seguridad vial, garantizar la durabilidad de los firmes y reducir los costes de mantenimiento, al evitar el agravamiento de patologías como grietas, socavones o pérdidas que afectan a la estructura del asfalto.
El pasado verano, fue objeto de mejoras para la seguridad vial la avenida Portales del Peñón, a la altura de la calle Lanzarote, un punto que fue escenario de un grave accidente que resultó fatal para un vecino de 72 años. Esta vía, aunque es de escasa capacidad, es muy transitada ya que supone una conexión rápida con la capital, a través de Puente del Rey, por donde llega hasta el aeropuerto. Desde allí ya hay opciones para entrar en las autovías que vertebran la Gran Málaga.
La intervención consistió, entre otras tareas, en la construcción de badenes elevados para reducir la velocidad de los vehículos en ambos sentidos.
