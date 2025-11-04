Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Camino Número Uno, en Alhaurín de la Torre. SUR

Alhaurín de la Torre reparará casi 10.000 metros cuadrados de caminos rurales y vías secundarias en mal estado

El proyecto municipal, que está en fase de licitación, tiene un presupuesto de más 270.000 euros

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Alhaurín de la Torre

Martes, 4 de noviembre 2025, 16:38

Comenta

Alhaurín de la Torre ha sacado busca empresas interesadas en un contrato de más de 270.000 euros, un proyecto destinado al arreglo de caminos ... rurales y carreteras secundarias que no presentan las condiciones adecuadas. Los licitadores tienen de plazo hasta el 24 de noviembre para presentar sus ofertas.

