Alhaurín de la Torre reclama al Gobierno poder rebajar la basura después del aluvión de críticas por el cobro del impuesto municipal

Alhaurín de la Torre modificó la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de gestión de residuos domésticos para que, a ... partir del pasado 1 de enero, el municipio diera cumplimiento a la Ley 7/2022 del 8 de abril de residuos y suelos contaminados para una economía circular, aprobada por el Gobierno central, en transposición de las directivas de la Unión Europea.

Esta medida ha supuesto el cobro de un nuevo tributo para empresas, autónomos y particulares, al desligarlo del recibo del agua, como había ocurrido hasta este año, lo que ha generado cargos que, en algunos casos, son de 913 euros al trimestre, es decir, 3.652 al año, con el consiguiente malestar entre muchos negocios del municipio y un aluvión de críticas contra el Gobierno local, por el modo en el que ha decidido adaptarse al marco legislativo estatal.

A partir de que se enviaran las cartas de pago, a través de Patronato Provincial de Recaudación, entidad en la que el Ayuntamiento tiene delegada esta tarea, son muchas las reclamaciones, dudas y solicitudes por parte fundamentalmente de profesionales y autónomos con respecto a la nueva tasa que atiende el Gobierno local. Ante las quejas, se recomienda a los interesados que revisen sus epígrafes de altas fiscales y el número de metros cuadrados de sus negocios, además de invitarles a que pidan una revisión de la suma que se les reclama.

En paralelo, el PP, que está al frente del equipo de Gobierno, ha impulsado una moción que ha sido aprobada por el pleno, gracias a sus votos y a los de Vox, con la abstención del PSOE y Con Andalucía, en la que solicitan al Ejecutivo central la adopción de medidas urgentes que permitan a los ayuntamientos compensar el coste real del servicio de recogida de residuos urbanos sin repercutirlo íntegramente en los vecinos.

Se solicita al Gobierno que permita a los ayuntamientos subvencionar parcial o totalmente el coste del servicio

Son tres los acuerdos los que han salido adelante: principales: «Instar al Gobierno de España a modificar la Ley 7/2022 para permitir que los ayuntamientos puedan subvencionar parcial o totalmente el coste del servicio de residuos con cargo a sus presupuestos, sin vulnerar la normativa europea»; «solicitar una mejora en la participación de los municipios en los tributos del Estado (PIE), con el fin de compensar económicamente a las entidades locales por la actual imposibilidad de financiar parcialmente este servicio esencial; »reclamar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en coordinación con la Federación Española de Municipios y Provincias, la elaboración de un nuevo modelo de financiación del servicio de residuos basado en criterios de proporcionalidad, sostenibilidad y justicia fiscal«.

El argumento de los responsables municipales alhaurinos es que, con la actualización del marco legal, los ayuntamientos ya no pueden asumir una parte del coste del servicio desde su presupuesto general, con lo que todo el gasto va directamente a los contribuyentes y es el origen de un incremento notable en los recibos.

El Gobierno alhaurino del PP considera «injusto» que las administraciones locales se vean obligadas a actuar como «meros recaudadores» de una normativa estatal y europea sin margen para aplicar políticas de equidad o apoyo a los colectivos más vulnerables. Al respecto, el alcalde Joaquín Villanova, ha asegurado que este malestar esta instalado de forma «mayoritaria entre los ayuntamientos de toda España» y ha explicado que también está en esta línea el planteamiento de la la FEMP.

En Alhaurín de la Torre, la nueva tasa aplicada es fruto de un estudio previo en el que se determinó que, puesto que también hay que grabar a autónomos y empresas, se recurriría a los datos de dados de alta en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y a los metros cuadrados del local asociado al titular. De esta manera, se configuraron 7 grupos de generación de residuos, según la naturaleza del negocio: hay una escala de intensidades que, de forma progresiva, marca la cuantía a abonar, desde la baja a la de mayor impacto, y 8 tramos de superficie ocupada. La combinación de uno y otro valor, determinan la tasa resultante.

En el caso de los inmuebles destinados a viviendas, hay una cuota fija trimestral de 7,75 euros y otra variable (con la misma periodicidad) resultado de multiplicar una tarifa de 0,0002938 al valor catastral del objeto tributario.

Por citar otros casos, Torremolinos aprobó una modificación de la ordenanza fiscal para ampliar el número de los que pagan por la generación de basura industrial e incluir a los propietarios de viviendas de uso turístico (VUT) para, de este modo, lograr que las arcas municipales ingresen, aproximadamente, un millón más este ejercicio. En Rincón de la Victoria, tras un cambio en las ordenanzas, que afecta al concepto de la Tasa Anual Media Ponderada correspondiente a las viviendas, estas pasan de 103,24 euros a 162,47. Con respecto a los comercios, de 277,21 a 404,35 euros.

