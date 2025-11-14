Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Minuto de silencio del pleno por el fallecimiento de Fosforito y del agente forestal Francisco Corbacho. SUR

Alhaurín de la Torre reclama al Gobierno poder rebajar la basura después del aluvión de críticas por el cobro del impuesto municipal

La aplicación del «tasazo» supone una carga impositiva que, en algunos negocios, llega a los 3.600 euros al año

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Alhaurín de la Torre

Viernes, 14 de noviembre 2025, 16:26

Alhaurín de la Torre modificó la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de gestión de residuos domésticos para que, a ... partir del pasado 1 de enero, el municipio diera cumplimiento a la Ley 7/2022 del 8 de abril de residuos y suelos contaminados para una economía circular, aprobada por el Gobierno central, en transposición de las directivas de la Unión Europea.

