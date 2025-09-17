Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Jefatura de la Policía Local de Alhaurín de la Torre. SUR

Alhaurín de la Torre quiere llegar al medio centenar de policías locales en 2026

El Ayuntamiento estima en 700.000 euros el incremento presupuestario para este personal; el anuncio llega tras la oleada de críticas por las carencias del Cuerpo

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Alhaurín de la Torre

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 18:57

El equipo de Gobierno, al que le llueven las críticas por la escasez de la plantilla de la Policía Local, que arreciaron después de que ... un sindicato aireara que, debido a ello, la custodia nocturna de la Jefatura ha llegado a depender de un vigilante de seguridad, anuncia pasos con el objetivo de incrementar el número de uniformados, hasta casi duplicar los agentes.

