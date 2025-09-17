Alhaurín de la Torre quiere llegar al medio centenar de policías locales en 2026

El equipo de Gobierno, al que le llueven las críticas por la escasez de la plantilla de la Policía Local, que arreciaron después de que ... un sindicato aireara que, debido a ello, la custodia nocturna de la Jefatura ha llegado a depender de un vigilante de seguridad, anuncia pasos con el objetivo de incrementar el número de uniformados, hasta casi duplicar los agentes.

Esta intención va acompañada de una partida en los próximos presupuestos de la Administración municipal que, según fuentes del equipo de Gobierno, rondaría los 700.000 euros por ejercicio y que estaría ya para el próximo año. El alcalde, Joaquín Villanova, habla de la incorporación de 18 policías en 2026. Si se suman estos a la treintena en activo, conforme a la información que facilitó el sindicato Sppme o la Subdelegación, la cantidad total rondará los 50.

Las cuentas

Los cálculos de Villanova salen al añadir a las 9 plazas que ya contemplan las ofertas públicas de empleo municipales en marcha, cuya convocatoria está próxima, otros tantos puestos de policías locales de nueva creación que integrarían una unidad descentralizada, destinada preferentemente a las barriadas y en el extrarradio.

Este sistema ya ha sido autorizado en Sevilla y el máximo responsable municipal espera que Alhaurín de la Torre también reciba el visto bueno del Gobierno central para ello, dado el crecimiento poblacional, a las puertas de los 50.000 vecinos, y la dispersión del término alhaurino.

El argumento para justificar que la plantilla policial no haya aumentado anteriormente es que las cuentas del Ayuntamiento tienen que atenerse a la tasa de reposición del 125%, marcada por el Ministerio de Hacienda para controlar el gasto de las corporaciones locales; esto significa que, para que haya un policía nuevo tienen que jubilarse cuatro empleados municipales, circunstancia que no se había dado, defiende el alcalde.

Todavía con 50 agentes, Alhaurín de la Torre estaría alejado de municipios similares, como Rincón de la Victoria, Antequera o Ronda, que cuentan con una plantilla para este servicio que está en torno a las 70 personas, según Sppme.