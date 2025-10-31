Alhaurín de la Torre pide fondos al comisionado de la dana para construir un parque inundable

Alhaurín de la Torre traslada al órgano interministerial que trabaja en la reconstrucción de los daños causadas por las danas del pasado año un proyecto ... con el que quiere evitar, al 100%, el riesgo de inundaciones en toda la zona centro y ensanche.

Se trata de un parque inundable con el que retener toda el agua de lluvia en caso de fuertes precipitaciones, cuya construcción está valorada en 3,3 millones de euros. Contempla un dique de unos cinco metros de altura que propiciará un volumen de almacenamiento en torno a los 83.000 metros cúbicos de agua.

Una obra que, según el alcalde, Joaquín Villanova, sería la intervención medioambiental «más importante» en la historia local, avalada por el estudio de la Universidad de Granada, conforme a los cálculos realizados para un periodo de retorno de 500 años, esto es, el tiempo promedio que se espera que transcurra entre fenómenos, como por ejemplo, una inundación en promedio una vez cada siglo.

El objetivo de es la infraestructura es aprovechar una explanada, a los pies de la sierra, como una balsa de laminación del caudal de escorrentía del arroyo Blanquillo dado que aguas abajo discurre encauzado a lo largo de las calles: Arroyo, avenida de España y recinto ferial hasta volver a salir a superficie en la avenida Ciudad de Ceuta, esto es, atraviesa el municipio de sur a norte bajo la superficie.

Con esta solución, lo que se pretende es reducir y regular el caudal punta de escorrentía que llega al encauzamiento del arroyo, con cuatro efectos beneficiosos: el control de avenidas, al evitar que se produzcan caudales excesivos aguas abajo, disminuyendo el riesgo de inundaciones; la regulación del caudal, al retener temporalmente el agua de lluvia y propiciar su liberación de forma controlada; la protección de infraestructuras, al disminuir la carga hidráulica sobre encauzamiento del arroyo bajo el núcleo urbano, y la mejora ambiental, por favorecer la decantación de sólidos y contaminantes, mejorando la calidad del agua descargada.

El documento, elaborado por la empresa Narval, fue entregado por el máximo responsable municipal alhaurino a la comisionada para la reconstrucción de daños por la dana, Zulima Pérez, en la ciudad de Valencia a lo largo de una reunión con el equipo de coordinación, en el que están implicados varios ministerios, que fue creado el otoño pasado tras la tragedia en el Levante Español como consecuencia de las graves riadas, que provocaron 229 fallecidos y muchísimos daños materiales.

El regidor fue invitado a los actos que se celebran este 29 de octubre en la capital del Turia para conmemorar el primer aniversario de aquella fatídica jornada, que se cebó con aquella comunidad, además de Castilla La Mancha y Andalucía. En Alhaurín de la Torre se contabilizó una muerte en la linde con Málaga, cerca de la barriada Número1-Santa Amalia, además de cuantiosos destrozos. Esta circunstancia hizo que el municipio fuera una de las 76 localidades de toda España, particularmente de la Comunidad Valenciana, que cuentan con ayudas públicas de la Administración General del Estado para paliar los daños y desperfectos en infraestructuras y equipamientos municipales a causa de las terribles tormentas de octubre y noviembre pasados.

El regidor, muy satisfecho tras la reunión con la comisionada, considera imprescindible abordar esta inversión, de la que espera financiación del organismo interministerial, porque, en sus palabras, «nos permitirá ir mucho más allá» en materia de infraestructura hidráulica, en su doble finalidad de minimizar las avenidas de aguas torrenciales a las calles y su retención «para que acabe filtrando al acuífero, que representa la principal fuente de abastecimiento de Alhaurín de la Torre».