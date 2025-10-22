Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Parroquia de San Sebastián y la Inmaculada Concepción de Alhaurín de la Torre. SUR

Alhaurín de la Torre y el Obispado firman un convenio para salvar la parroquia: 300.000 euros para garantizar la conservación del artesonado y los altares

Una comisión mixta velará por el cumplimiento del proyecto que contempla el uso cultural del templo consagrado a San Sebastián y la Inmaculada Concepción y su apertura a las visitas

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Alhaurín de la Torre

Miércoles, 22 de octubre 2025, 15:24

Comenta

Una inversión de 300.000 euros, que saldrán de las arcas municipales, permitirá intervenir, de forma urgente, en la instalación eléctrica, los muros, paredes y ... techos, con especial atención a su importante artesonado de madera, de la parroquia de San Sebastián y la Inmaculada Concepción, principal templo de Alhaurín de la Torre. Este proyecto también atiende a la necesidad de reparar los desperfectos y los daños que sufre el interior del inmueble, debido al paso del tiempo y a los efectos de las lluvias torrenciales, lo que pone en peligro también la propia estructura, la gran mayoría de sus altares y las obras artísticas que alberga.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alerta sanitaria por presencia de Listeria monocytogenes y Escherichia coli en un queso de cabra procedente de España
  2. 2 Un octogenario se dispara en la cabeza cuando lo iban a desahuciar en Torremolinos
  3. 3

    Destituyen al gerente del Real Club El Candado por un supuesto agujero contable de 200.000 euros
  4. 4 La Esperanza baraja dejar de cerrar el Jueves Santo en Málaga
  5. 5 Muere el octogenario que se disparó cuando iban a desahuciarlo en Torremolinos
  6. 6

    Investigan si los 200.000 euros del club El Candado acabaron en una empresa de criptomonedas denunciada por estafa piramidal
  7. 7 Miguelito El Cariñoso cierra tras medio siglo en el paseo marítimo de Pedregalejo de Málaga
  8. 8 Enfrentamiento en La Corta: una paliza por rencillas previas y la alerta de detonaciones
  9. 9

    Carne de Kobe: el tesoro que se esconde en Fuente Olletas en Málaga
  10. 10

    Urbanismo, un embudo para grandes proyectos de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Alhaurín de la Torre y el Obispado firman un convenio para salvar la parroquia: 300.000 euros para garantizar la conservación del artesonado y los altares

Alhaurín de la Torre y el Obispado firman un convenio para salvar la parroquia: 300.000 euros para garantizar la conservación del artesonado y los altares