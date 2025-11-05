Alhaurín de la Torre incluye en sus presupuestos la incorporación de 12 policías locales a la plantilla municipal

El proyecto de presupuesto municipal del equipo de Gobierno de Alhaurín de la Torre recoge el incremento de la masa salarial del Ayuntamiento para, de ... este modo, incluir entre el personal a 12 nuevos policías locales.

El incremento de los medios humanos de este servicio es una de las cuestiones en las que se centran los responsables políticos alhaurinos, en medio de una combinación de quejas ciudadanas por la inseguridad en diseminados y urbanizaciones y denuncias de los partidos de la oposición y sindicales por la escasez de agentes. De hecho, recientemente, Sppme denunció la inviabilidad, a corto plazo, de estos planes de refuerzo policial, al considerar que está prácticamente descartado que las personas que accedieran a los nuevos puestos ingresen en el Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía (Iespa) en febrero de 2026, en el primer turno de los dos que tiene el centro para poner en marcha la formación, por lo que, como pronto, estima la organización sindical, se incorporarían a las clases en septiembre del próximo año, cuando abren de nuevo estas aulas.

Al respecto, fuentes municipales indicaron, en su momento, que estas gestiones siguen su curso, con una modificación de la convocatoria en Boletín Oficial de la Provincia, relativa a un puesto de movilidad, con la idea de poner en marcha el concurso en breve. Al anunciar las nuevas cuentas de la Administración local, el alcalde, Joaquín Villanova, ha destacado que la mejora en el servicio policial es consecuencia de la adopción de «soluciones imaginativas», que se han encontrado en colaboración con los sindicatos, para ir más allá de la tasa de reposición a las que limita la ley, con la creación de un nuevo grupo de seguridad en zonas rurales, barridas y el extrarradio.

Planes económicos

El presupuesto municipal de 2026, confeccionado por el área de Economía y Hacienda, que dirige José Manuel de Molina, será sometido a votación para su aprobación inicial por el pleno este viernes, 7 de noviembre; una debate donde el apoyo a la propuesta está asegurado gracias a la mayoría absoluta del PP en el Gobierno local.

Se trata de un presupuesto de 62.008.798,10 euros, lo que representa un incremento del 2,5 % más con respecto al año pasado, que incorpora un margen de prudencia técnica de estabilidad de aproximadamente 3,45 millones de euros. De este modo, se garantiza su equilibrio y se protege «la capacidad inversora futura», como ha asegurado De Molina, que ha destacado también la «deuda cero» tras la amortización de préstamos por más de 5,4 millones.

El proyecto económico refuerza los servicios de limpieza, parques, y alumbrado, a pesar del incremento de costes del 21,57% en gastos corrientes. También se anuncia un nuevo pliego para atender la prestación de la gestión de la basura y limpieza viaria. En el apartado de atención social, se destina cerca de un millón de euros.

En cuanto a las inversiones, está incluida la dotación para la finalización de obras en marcha, como el teatro, y nuevas, como el Pabellón de Santa Clara. También se reservan 600.000 euros para la adquisición de suelo para la construcción de VPO en Torrealquería, 2 millones de euros para la renovación de redes de saneamiento, abastecimiento y riego y partidas concretas para mejoras en parques infantiles, planes de asfalto y mejoras en instalaciones deportivas.