El concejal de Hacienda y el alcalde, con una copia digital de los presupuestos. SUR

Alhaurín de la Torre incluye en sus presupuestos la incorporación de 12 policías locales a la plantilla municipal

Las cuentas del Gobierno local superan los 62 millones de euros y recogen la terminación del teatro y suelo para VPO

José Rodríguez Cámara

Alhaurín de la Torre

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 14:31

El proyecto de presupuesto municipal del equipo de Gobierno de Alhaurín de la Torre recoge el incremento de la masa salarial del Ayuntamiento para, de ... este modo, incluir entre el personal a 12 nuevos policías locales.

