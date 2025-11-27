Alhaurín de la Torre convoca nueve plazas de Policía Local

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre convoca ocho plazas para la Policía Local, por el sistema de oposición en turno libre, y una más ... de movilidad mediante concurso de méritos, en total, 9, activadas tras la publicación este jueves 27 de noviembre del anuncio oficial en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Desde el Gobierno municipal dejan claro que, tanto el alcalde, Joaquín Villanova, como el concejal de Seguridad Ciudadana, Francisco José Sánchez, han hecho gestiones para que aquellos que superen las pruebas de acceso puedan incorporarse a una escuela de seguridad pública oficial lo antes posible y, de este modo, comiencen a integrar la plantilla municipal a lo largo del próximo año 2026.

Las personas aspirantes tienen 20 días hábiles para presentar las solicitudes a partir de este viernes 28

El plazo de presentación de solicitudes para estas nueve plazas es de 20 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio en el BOE, es decir, a partir de este viernes, día 28.

Presupuesto

El presupuesto municipal de 2026, cuya aprobación definitiva está prevista para el mes de diciembre, contempla la creación de otras 12 nuevas plazas de Policía Local, que se convocarán en 2026 para, de este modo, ampliar la plantilla y, según el acalde, «mejorar el servicio que se presta a los vecinos».

La necesidad de que el personal del Cuerpo se incremente es motivo de críticas a los responsables municipales por parte, tanto de la oposición municipal, por ejemplo, el PSOE sostiene que la treintena de policías locales alhaurinos suponen la mitad de la cantidad que corresponde al municipio por su población; como, en especial, del Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (Sppme).

Esta organización convocó, en el pasado pleno del 14 de noviembre, un acto por el que accedieron al salón en el que se celebraba la sesión con camisetas amarillas, símbolo de la demanda de incrementar la seguridad ciudadana. También han solicitado la dimisión del edil responsable de su área, ante unos problemas «endémicos» sobre los que, como aseguran, llaman la atención desde 2019.

Sobre el aumento de policías locales, el máximo responsable municipal argumenta que las limitaciones legales actuales condicionan la creación de plazas de nueva generación, más allá de la tasa de reposición derivada de las jubilaciones, algo por lo que, deja claro, «él mismo y numerosos alcaldes y entidades locales han solicitado en reiteradas ocasiones que el Gobierno central modifique la ley de estabilidad presupuestaria».

Para solventar esta cuestión, la Administración local ha creado nuevos servicios de seguridad ciudadana en todo el término municipal, en base a «todos los informes técnicos necesarios».