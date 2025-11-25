Alhaurín de la Torre le compra a la Junta por más de 110.000 euros el céntrico edificio de la Cámara Agraria

A los 28 años de que el Ayuntamiento mostrara, por primera vez, interés por hacerse con el edificio de la extinta Cámara Agraria, en el ... número 39 de la céntrica calle Juan Carlos I, hay un acuerdo para su traspaso.

No será gratis para las arcas municipales, tal y como ha aprobado la junta de gobierno local, a propuesta del alcalde, Joaquín Villanova, la Administración municipal abonará 112.626,35 euros a la autonómica. Será en cumplimiento de la orden de julio de 2010, publicada en el BOJA, que establece la composición, procedimiento y régimen de funcionamiento de una comisión liquidadora para traspasar el patrimonio de las 127 cámaras agrarias de la comunidad autónoma a sus ayuntamientos, bien, mediante la cesión gratuita, bien, a través de la enajenación por subasta. En este caso, la suma fijada es el valor mínimo de licitación del bien.

Sede del Centro 'Julián Sesmero Ruiz'

Como ha adelantado el edil delegado de Patrimonio Histórico, José Manuel de Molina, una vez que se ha evitado la venta en pública subasta del edificio, este tendrá un «uso público y cultural», ya que será convertido en la sede del Centro de Estudios Locales y Provinciales e Investigación 'Julián Sesmero Ruiz', del Archivo Fotográfico Municipal y de la propia Concejalía de Patrimonio.

La propuesta aprobada hace hincapié en la «singularidad histórica y técnica» de la finca urbana para justificar su adquisición.

Actualmente en desuso, la que fuera sede de la Hermandad Mixta Local de Labradores y Ganaderos, inaugurada en abril de 1945, cuenta con una superficie construida de 220 metros cuadrados en un solar de 177. Se trata de una antigua casa de arquitectura típicamente andaluza, de principios del siglo XX, que, eso sí, para su reapertura, precisará una importante rehabilitación.

Cuenta con planta baja y primera, patio interior y cuadras, con una configuración del espacio que ofrece «muchas posibilidades» para albergar también actos e, incluso, exposiciones.

Este destino es posible después de que, el 28 de octubre de 2011, la Concejalía de Urbanismo trasladara al pleno una moción en la que promovía una Innovación del Planeamiento Urbanístico a fin de declarar el solar de la Cámara Agraria como equipamiento público y paralizara una subasta, que fue detectada por el Gobierno local, por la que Agencia de Gestión Agraria y Pesquera, dependiente de la Consejería de Agricultura y Pesca, ponía a la venta el inmueble por un precio de salida algo superior a los 160.000 euros.

Con este movimiento, sería posible la suspensión de concesión de cualquier licencia de obra y el inicio del expediente de expropiación del suelo para que pasara a titularidad municipal en el plazo máximo de 4 años.

Cese de actividad

En los años finales del siglo pasado, la actividad de la Cámara Agraria Local (CAL) comienza a decaer y, ya en junio de 1997, el pleno de Alhaurín de la Torre realiza sus primeras gestiones para recuperar el edificio y aprueba por unanimidad pedir a la Cámara Agraria Provincial la cesión del inmueble. La tarea se complica por el progresivo fallecimiento de los propietarios y la imposibilidad de identificar y reunir a los herederos para que el organismo tome una decisión.

7.000 Referencias componen el 'Legado Sesmero' que tendrá su sede en el edificio de la antigua Cámara Agraria

Posteriormente, y hasta 2010, sin respuesta en firme, se reclama a la Junta de Andalucía que no se deje en suspenso la cesión del inmueble. También en 2010, llega la aceptación por parte del pleno del 'Legado Sesmero' y se anuncia la construcción de un centro de estudios e investigación que albergará toda esta biblioteca y archivos donados por el periodista; este paso se concreta cuando, el 25 de marzo de 2011: Julián Sesmero Ruiz y Joaquín Villanova, firman el convenio de donación gratuita y desinteresada de este patrimonio con más de 7.000 referencias entre libros, documentos y objetos museísticos.

Posteriormente, sale adelante una Innovación Modificación del PGOU para la creación de un Sistema General de Equipamiento que es el primer paso para el futuro Centro de Estudios Julián Sesmero. Y, antes de la operación que acaba de anunciar el Ayuntamiento, el 17 de febrero de 2023: El Pleno de la Corporación aprueba por unanimidad una nueva propuesta del concejal de Patrimonio Histórico en la que se vuelve a solicitar a la Consejería de Agricultura y Pesca la transmisión de la antigua Cámara Agraria.