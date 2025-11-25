Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Visita de los responsables municipales al inmueble que acogió la Cámara Agraria. SUR

Alhaurín de la Torre le compra a la Junta por más de 110.000 euros el céntrico edificio de la Cámara Agraria

El inmueble, cerrado desde los 90 del siglo pasado, tendrá usos culturales una vez que se ejecute su rehabilitación

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Alhaurín de la Torre

Martes, 25 de noviembre 2025, 15:05

A los 28 años de que el Ayuntamiento mostrara, por primera vez, interés por hacerse con el edificio de la extinta Cámara Agraria, en el ... número 39 de la céntrica calle Juan Carlos I, hay un acuerdo para su traspaso.

