Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Momento del vídeo capturado por una vecina que se topó con los jabalíes en Capellanía. SUR

Alhaurín de la Torre busca un lugar para trasladar la sobrepoblación de jabalíes

Vecinos de Capellanía alertan de la presencia de estos animales, que, como reconoce el Ayuntamiento, «campan por todo el municipio» a la espera de conocer un lugar al que desplazar a estos mamíferos tras ser capturados

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Alhaurín de la Torre

Lunes, 3 de noviembre 2025, 00:24

Comenta

«¿Me explica alguien como hay una familia entera de jabalíes... ¡no te vengas para mí, no te vengas para mí!... en mi casa?». Es ... la pregunta, interrumpida por un ruego, que se hace una joven del barrio de Capellanía, en Alhaurín de la Torre, al toparse con un par de ejemplares adultos, acompañados de rayones, de estos mamíferos. Los animales se mueven por una zona ajardinada, próxima a viviendas, donde hay coches aparcados y arquetas de suministros públicos. Así queda recogido en un improvisado vídeo que la testigo captó y que ha corrido de móvil en móvil entre el vecindario y más allá. El registro audiovisual no es más que la prueba de que, como ocurre en otros municipios de Málaga, los cerdos salvajes hace ya tiempo que han decidido pisar el suelo urbano.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un menor de once años atropellado en la autovía A-92 de Granada
  2. 2 ¿Por qué el pitufo se llama así en Málaga?
  3. 3 Evacuada una menor tras precipitarse por un barranco de unos 20 metros en Puerto de la Torre
  4. 4 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones
  5. 5 Rafael Sánchez Durán: «Málaga está perdiendo una oportunidad industrial que no volverá en décadas»
  6. 6

    Absentismo laboral: cada vez más bajas y más largas
  7. 7 Desvían a Málaga un vuelo con destino a Marruecos por una urgencia médica de un pasajero
  8. 8

    «Creí que era una broma de Halloween hasta que vi a una persona cubierta de sangre»
  9. 9

    Ángel Nozal deja el PP por discrepancias con la gestión de la alcaldesa de Mijas
  10. 10

    Los niños de sus ojos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Alhaurín de la Torre busca un lugar para trasladar la sobrepoblación de jabalíes

Alhaurín de la Torre busca un lugar para trasladar la sobrepoblación de jabalíes