Alhaurín de la Torre busca un lugar para trasladar la sobrepoblación de jabalíes

«¿Me explica alguien como hay una familia entera de jabalíes... ¡no te vengas para mí, no te vengas para mí!... en mi casa?». Es ... la pregunta, interrumpida por un ruego, que se hace una joven del barrio de Capellanía, en Alhaurín de la Torre, al toparse con un par de ejemplares adultos, acompañados de rayones, de estos mamíferos. Los animales se mueven por una zona ajardinada, próxima a viviendas, donde hay coches aparcados y arquetas de suministros públicos. Así queda recogido en un improvisado vídeo que la testigo captó y que ha corrido de móvil en móvil entre el vecindario y más allá. El registro audiovisual no es más que la prueba de que, como ocurre en otros municipios de Málaga, los cerdos salvajes hace ya tiempo que han decidido pisar el suelo urbano.

Hace un año, vecinos de la urbanización El Lagar también recibieron a estos visitantes, que, como lamentaron, causaban molestias como revolver la basura y generar complicaciones en el tráfico. De hecho, en aquellas jornadas, se registró un accidente, en la linde de Churriana con Alhaurín de la Torre, en el que se vieron implicados tres vehículos: un jabalí de grandes dimensiones cruzó la Carretera de Coín, con lo que fue atropellado y causó daños la carrocería del coche que conducía una mujer. Como resultado de la colisión también fue afectado un puesto de frutas situado en el arcén y, además, hubo un alcance por el efecto mirón ante la imagen del jabalí sobre el asfalto, ya muerto, sobre un gran charco de sangre.

Ante esta proliferación de fauna silvestre en las calles alhaurinas, el Ayuntamiento tiene un plan, que parte de la premisa de evitar el sacrificio, encomendado a El Paraíso, entidad que presta el servicio de recogida de animales, y que ya ha dado buenos resultados en otras poblaciones, como Cortes de la Frontera. Se basa en la captura de ejemplares vivos y su traslado a otras zonas del monte para, de este modo, evitar la superpoblación. No obstante, hay un problema, como deja claro el concejal de Medio Ambiente, Abel Perea, es necesario que quede claro el lugar ideal para ello, un paraje que, actualmente, no está definido.

El edil apuesta por la coordinación entre los ayuntamientos cuyos términos se tocan y que comparten el problema, como ocurre, en el caso de Alhaurín de la Torre, con Mijas, Málaga, Cártama, Benalmádena y Alhaurín El Grande, y también de la Junta, titular de gran parte de la sierra, que se extiende por terrenos públicos. «No puedo llevarme a las colonias a 5 kilómetros de aquí para que luego se vayan a otro municipio, hace falta una respuesta conjunta», reflexiona. El Gobierno local ya ha elevado las consultas a las administraciones superiores para poder avanzar en esta estrategia de control de estas colonias salvajes.

Mientras tanto, han puesto en marcha medidas, como la construcción de bebederos para animales en el propio bosque, para que, de este modo, los jabalíes no la busquen cerca de las casas de áreas residenciales como Pinos de Alhaurín, Cortijos del Sol y Torresol, que son las más cercanas al monte. No obstante, también se ha observado que, como ocurre en Capellanía, los jabalíes también se desplazan desde la ribera de algunos arroyos, lo que puede explicar su presencia en Capellanía, algo más alejada de la sierra, aunque, como recuerdan cazadores conocedores de este entorno natural y de sus habitantes, la capacidad de moverse de estos cerdos asilvestrados en muy grande y, con su gran número, «cada vez tienen menos espacio», lo que hace que exploren territorios.

En los últimos años, la presencia de jabalíes se ha incrementado exponencialmente, por siete, según las estimaciones de los expertos, lo que hace que superen los 20.000 ejemplares.