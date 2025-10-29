Alhaurín de la Torre busca empresas para acabar las obras del pabellón El Limón: la anterior contratista renunció al proyecto

Las obras de reforma del Pabellón Polideportivo El Limón de Alhaurín de la Torre se resetean en la fase administrativa después de que la anterior adjudicataria del proyecto renunciara a su ejecución ... .

Esta renuncia ha obligado al Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre a una nueva licitación con el objetivo de culminar los trabajos previstos en entreplanta en la pista anexa recinto, que servirán para prácticamente duplicar la superficie destinada a zona del gimnasio. El proyecto, precisamente, responde a la elevada demanda de estas instalaciones. Los trabajos llegaron a comenzar a finales del pasado año, pero, después del «no» de la contratista, por lo que ha sido preciso realizar ajustes y el equipo técnico municipal ha actualizado también los costes y el propio proyecto, cuyo nuevo presupuesto base de licitación ronda el medio millón de euros, con un plazo de ejecución de cuatro meses, casi la mitad del original.

El concejal de Deportes, Sergio Cortés, agradece la comprensión, paciencia y colaboración tanto de los usuarios como de los clubes que hacen uso de «El Limón», ya que el proyecto y su retraso han afectado a la actividad del polideportivo. Tras esta nueva fase, confía en que, si no hay nuevas problemas con constructoras, la reforma pueda estar lista en mayo.

La ejecución se planificó con la idea de minimizar los perjuicios, pero fue necesario reestructurar los cuadrantes para trasladar las actividades que habitualmente tenían lugar en el anexo a la pista principal, lo que alteró a los entrenamientos de las escuelas y clubes de baloncesto, gimnasia rítmica, bádminton o fútbol-sala.

El proyecto plantea aprovechar la altura de la cancha anexa, de unos 9 metros, así como la conexión de las nuevas instalaciones y el resto del edificio con un pasaje cubierto.

A su vez, para resolver las conexiones peatonales y salvar problemas actuales de accesibilidad, se introduce en la zona administrativa existente entre las pistas y un ascensor que comunicará ambas plantas. No obstante, las oficinas se trasladarán a la parte más cercana a la entrada principal en una futura intervención. Para la financiación de las obras se emplearán los fondos aprobados por la Diputación de Málaga a través de su llamado Plan de Asistencia Económica a Municipios.

Adjudicación

Por otro lado, el Ayuntamiento ha adjudicado al Alhaurín de la Torre C. F. el contrato público para la concesión de la gestión de las instalaciones de bar para bebida y comidas ubicadas en dos estadios deportivos de propiedad municipal: el de Los Manantiales y el de Carranque.

La entidad deportiva fue la única licitadora que se presentó a el segundo concurso abierto, después de que la primera, que salió meses atrás con la idea de que los bares estuvieran disponibles al inicio de la temporada, quedara desierta. En aquel primer concurso, el Alhaurín de la Torre C. F. presentó una oferta de 4.000 euros para el lote de Carranque y 3.100 euros para el de Los Manantiales, pero no abonó ningún canon. Sí que pudo adjudicarse la explotación de la barra del tercer estadio municipal, el de El Pinar, por 6.309 euros.

En esta segunda licitación, el club presentó una oferta de 3.800 euros para Carranque y 3.000 euros para el de Los Manantiales, habiendo abonado ya las cantidades necesarias y presentada la documentación correspondiente. El plazo de la concesión es de dos años prorrogables (dos posibles prórrogas de dos años cada una).