Alhaurín de la Torre activa un contrato de 4,4 millones para atender a 400 usuarios de la ayuda a domicilio

Alhaurín de la Torre ha puesto en marcha el contrato para servicio de ayuda a domicilio, una prestación que, a través de los Servicios Sociales ... Comunitarios y en cumplimiento de la Ley de Dependencia, llega, actualmente, a unos 400 usuarios y usuarias y para el que se prevé un presupuesto de 4,4 millones de euros.

Esta partida está cofinanciada por la Administración local y la Junta, conforme al convenio suscrito en 2023, y que hay que volver a activar, al vencer los dos primeros años de vigencia del acuerdo. El pliego del concurso abierto recoge la obligación de que la adjudicataria asuma la subrogación de la plantilla de este servicio.

La propuesta, debatida en un pleno extraordinario, salió adelante con el apoyo del equipo de Gobierno del PP y Vox y la abstención del PSOE y Con Andalucía.

Una de las claves, según explicó el concejal de Contratación, Abel Perea, es que en la licitación tendrá prioridad los criterios de calidad y no la oferta económica, al representar los primeros el 70% de la puntuación en el procedimiento para elegir al contratista que se haga cargo del servicio, que se gestiona desde la Concejalía de Asuntos Sociales y de la Familia e Igualdad que dirige María del Carmen Molina.

El presupuesto municipal para 2002 supera los 62 millones de gasto

Alhaurín de la Torre también ha aprobado inicialmente el Presupuesto Municipal para 2026, que por primera vez supera los 62 millones de euros en gastos, con el «sí» del PP, mientras que PSOE y Vox se han abstenido y Con Andalucía ha votado en contra. Todos los grupos de la oposición han anunciado la presentación de alegaciones.

Las cuentas buscan, según el Gobierno municipal, «reforzar los servicios públicos esenciales»: limpieza, parques y jardines, seguridad, alumbrado, mantenimiento urbano, deporte, cultura y atención ciudadana.

Bienes y servicios

Los gastos corrientes en bienes y servicios ascienden a 33,3 millones de euros, lo que representa un aumento del 21,5 % respecto al ejercicio anterior, motivado principalmente por la actualización del contrato de recogida de residuos, que pasa de 2,97 millones de euros en 2025 a 5,79 millones en 2026. En cuanto al capítulo de personal, son 19,89 millones de euros, un 32 % del total, con una subida de 1,5 millones

También se han amortizado préstamos por valor de 5,46 millones de euros, lo que permite afrontar inversiones sin recurrir al crédito. «Es un presupuesto sin improvisaciones, orientado a la estabilidad, la responsabilidad y el bienestar de todos los vecinos, que consolida un modelo de gestión prudente y equilibrado para garantizar el futuro económico de Alhaurín de la Torre«, a juicio del alcalde, Joaquín Villanova.