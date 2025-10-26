Alhaurín el Grande intensifica la limpieza y mejoras en el cementerio municipal de cara al Día de Todos los Santos

Con motivo de la celebración del Día de Todos los Santos y del Día de los Fieles Difuntos, los próximos 1 y 2 de noviembre, ... el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, a través del Área de Servicios Operativos que coordina Elisa Rueda, ha intensificado las labores de limpieza, mantenimiento y mejora en el Cementerio Municipal de San Gaudencio y en el tanatorio municipal, con el objetivo de ofrecer a los vecinos un espacio cuidado, digno y cómodo durante estos días de especial afluencia.

Durante las últimas semanas se han desarrollado trabajos de adecentamiento general en todo el recinto del cementerio, que incluyen labores de limpieza, repaso de pintura, jardinería y mantenimiento de zonas comunes. Estas actuaciones se han reforzado para garantizar que las instalaciones estén en perfecto estado ante el aumento de visitantes que se espera en estas fechas en las que muchas familias acuden a honrar la memoria de sus seres queridos.

Además de las tareas habituales de limpieza y conservación, el Ayuntamiento ha llevado a cabo diversas mejoras en las instalaciones del tanatorio y su entorno. Entre ellas, destaca la colocación de seis ventiladores en la capilla, lo que permitirá mejorar la ventilación y el confort durante los actos religiosos o de despedida que se celebran en este espacio. También se ha procedido a la instalación de dos nuevos aparatos de aire acondicionado en la Sala 3 del tanatorio, con el fin de optimizar la climatización y ofrecer un ambiente más agradable a los usuarios.

Otra de las actuaciones importantes ha sido la renovación de las cristaleras en la misma sala, lo que contribuye tanto a la mejora estética del espacio como a la eficiencia energética del edificio. Asimismo, el consistorio ha informado de la próxima sustitución de los sofás en las diferentes salas del tanatorio, una medida destinada a incrementar la comodidad de las personas que hacen uso de estas instalaciones en momentos especialmente delicados.

Mantenimiento y modernización

Desde el Ayuntamiento se subraya que estos trabajos forman parte de un plan continuo de mantenimiento y modernización del Cementerio Municipal y del tanatorio, con el propósito de conservar unas infraestructuras en buenas condiciones y adaptadas a las necesidades de la ciudadanía. Las intervenciones se han planificado para que estén finalizadas antes del inicio de las festividades, de modo que los visitantes puedan encontrar un recinto ordenado y cuidado.

Por otra parte, el consistorio ha establecido un horario especial de apertura del Cementerio Municipal durante los próximos días. Así, los días 30 y 31 de octubre, así como el 2 de noviembre, el horario será de 9.00 a 18.00 horas, mientras que el 1 de noviembre, jornada de mayor afluencia, el cementerio permanecerá abierto de 9.00 a 19.00 horas.

Con esta ampliación horaria, el Ayuntamiento busca facilitar las visitas y evitar concentraciones en las horas punta, permitiendo que los vecinos puedan acudir de manera escalonada a rendir homenaje a sus familiares.