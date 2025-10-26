Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Arreglos del Cementerio Municipal de San Gaudencio. SUR

Alhaurín el Grande intensifica la limpieza y mejoras en el cementerio municipal de cara al Día de Todos los Santos

Los Servicios Operativos ejecutan varias actuaciones en las instalaciones funerarias y preparan el recinto para recibir a numerosos visitantes en los próximos días

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Alhaurín el Grande

Domingo, 26 de octubre 2025, 12:15

Con motivo de la celebración del Día de Todos los Santos y del Día de los Fieles Difuntos, los próximos 1 y 2 de noviembre, ... el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, a través del Área de Servicios Operativos que coordina Elisa Rueda, ha intensificado las labores de limpieza, mantenimiento y mejora en el Cementerio Municipal de San Gaudencio y en el tanatorio municipal, con el objetivo de ofrecer a los vecinos un espacio cuidado, digno y cómodo durante estos días de especial afluencia.

