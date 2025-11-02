Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El nuevo panel acústico instalado junto al skatepark del Parque Fundadores. SUR

Alhaurín el Grande instala un panel acústico para reducir el ruido en el skatepark del Parque Fundadores

La actuación forma parte del plan de mejora en la renombrada Villa del Guadalhorce, que incluye nuevas mesas de picnic, el embellecimiento de las zonas ajardinadas y la colaboración de alumnos del curso municipal de jardinería

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Alhaurín el Grande

Domingo, 2 de noviembre 2025, 23:24

Comenta

El Ayuntamiento de Alhaurín el Grande ha iniciado un plan de actuaciones para la mejora del Parque Fundadores, ubicado en la pedanía de Villa del ... Guadalhorce. Entre las principales intervenciones destaca la instalación de un panel acústico destinado a reducir el ruido procedente de la zona del skatepark, una medida que busca mejorar la convivencia vecinal y aumentar el confort tanto de los usuarios como de los residentes del entorno.

