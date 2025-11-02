Alhaurín el Grande instala un panel acústico para reducir el ruido en el skatepark del Parque Fundadores

El Ayuntamiento de Alhaurín el Grande ha iniciado un plan de actuaciones para la mejora del Parque Fundadores, ubicado en la pedanía de Villa del ... Guadalhorce. Entre las principales intervenciones destaca la instalación de un panel acústico destinado a reducir el ruido procedente de la zona del skatepark, una medida que busca mejorar la convivencia vecinal y aumentar el confort tanto de los usuarios como de los residentes del entorno.

La concejala de Villa del Guadalhorce, Susana García, explicó que esta actuación forma parte de un proyecto integral de embellecimiento y adecuación de los espacios públicos de la pedanía, con el objetivo de potenciar su disfrute y fomentar un uso responsable y sostenible de las instalaciones municipales. «Queremos que el Parque Fundadores sea un punto de encuentro para las familias, un lugar atractivo y funcional que favorezca la convivencia y el ocio al aire libre», señaló la edil.

Además del nuevo panel acústico, el plan de mejoras incluye la instalación de cinco nuevas mesas de picnic, con el fin de ampliar las zonas de descanso y convivencia. El proyecto contempla también el embellecimiento de las áreas ajardinadas, que serán renovadas con especies vegetales adaptadas al entorno y al clima mediterráneo, contribuyendo así a un mantenimiento más eficiente y sostenible.

Mantenimiento de las zonas verdes

Una de las particularidades de esta iniciativa es la colaboración activa de los alumnos del curso de Formación y Empleo en Jardinería del Ayuntamiento, quienes participan en las labores de diseño y mantenimiento de las zonas verdes junto al Servicio de Jardinería Municipal. Según la concejala García, esta cooperación «no solo permite a los estudiantes aplicar en la práctica los conocimientos adquiridos en el aula, sino que además los convierte en protagonistas del cuidado y embellecimiento de su propio entorno urbano».

El proyecto también ha incluido la reparación del muro perimetral de la pista deportiva municipal, una actuación llevada a cabo por el área de Obras del Ayuntamiento que refuerza la seguridad y la conservación de unas instalaciones utilizadas diariamente por numerosos vecinos y vecinas de Villa del Guadalhorce.