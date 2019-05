Agreden al exalcalde de Villanueva del Rosario a la salida del centro electoral José Antonio González en una imagen de archivo. / SUR Villanueva del Rosario Un hombre, conocido por ser especialmente crítico con el equipo de Gobierno, ha roto la nariz a José Antonio González, que ejercía de apoderado FERNANDO TORRES Domingo, 26 mayo 2019, 19:33

Un vecino de Villanueva del Rosario ha agredido en la tarde de este domingo al exalcalde de la localidad, José Antonio González Vegas, que concurre a estas elecciones municipales como reserva del grupo del Partido Socialista y que estaba en el centro electoral en calidad de apoderado. Según distintas fuentes, el atacante se dirigió a González a la salida de la Casa de la Cultura –donde se habilitan las urnas en esta localidad– y le golpeó por la espalda causándole heridas de distinta consideración en el rostro.

Según ha podido saber SUR, el exalcalde actualmente está en dependencias hospitalarias a la espera de una evaluación que determine si precisa ser operado de urgencia, aunque su estado no es grave. Uno de los impactos le alcanzó el tabique nasal, que podría haberse roto y requerir una intervención.

El atacante no ha sido detenido de momento, aunque no se descarta que la Guardia Civil proceda a arrestarlo en las próximas horas. Según distintos testigos, el agresor llevaba «todo el día» en el centro electoral. Al parecer es un vecino conocido por ser especialmente crítico con el equipo de Gobierno y ha participado en distintas acciones contra sus integrantes. De hecho, según las mismas fuentes, el pasado viernes acudió al cierre de campaña del PSOE de la localidad para intentar boicotear el acto, aunque los hechos no fueron denunciados. Se desconoce si está afiliado a algún partido.

José Antonio González, que fue sucedido por el actual alcalde y candidato del PSOE, Juan González, abandonó su acta de regidor para acudir a dirigir un departamento de la Junta de Andalucía hace nueve meses.