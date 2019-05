El acusado de agredir al exalcalde de Villanueva del Rosario alega defensa propia Caputura del vídeo presentado como prueba en la denuncia contra el vecino por amenazas. / SUR Presenta una denuncia paralela contra varios testigos y el político porque asegura que «está mintiendo» FERNANDO TORRES Málaga Viernes, 31 mayo 2019, 01:54

El juicio rápido se ha convertido en una vista preliminar de una causa más compleja y que requiere de más diligencias para esclarcerse. Lo que en un principio se había registrado como una agresión de un vecino de 71 años, José Carnero, al exalcalde de Villanueva del Rosario, José Antonio González, se ha enrevesado en un cruce de testimonios opuestos. De hecho, el denunciado, Carnero, ha demandado al político por lesiones y a varios de los testigos que sustentan la primera versión –la de González–.

Todo comenzó el día de las elecciones municipales, aunque los hechos se remontan a disputas previas entre el vecino y el equipo de Gobierno de González. La primera versión, relatada por varios testigos, es que el Carnero atacó por la espalda al exalcalde, causándole una lesión importante en el tabique nasal que requerirá de cirugía. Esta versión sustentaba que los presentes sujetaron al vecino y que el agredido se marchó a urgencias.

No obstante, el pasado miércoles, cuando se celebró lo que iba a ser el juicio rápido, Carnero presentó una versión muy diferente. Según ha relatado él mismo a SUR, puso en conocimiento de la juez que, tras mantener una conversación con el exalcalde, este le agredió por la espalda cuando se dirigía hacia su casa. Tanto es así, que ha presentado una demanda por lesiones en la que asegura que le golpeó en sus «partes íntimas» y que presenta diversas heridas. Según su versión de los hechos, no sabe cómo se produjo la rotura del tabique nasal de González. «Quizá al defenderme le golpeé con el teléfono móvil», asegura en declaraciones a este diario. Además, en su relato de los hechos, no había ningún testigo en el momento de la agresión, y él se quedó tendido en el suelo durante «un buen rato» hasta que llegó la Guardia Civil, alertada por unos viandantes.

Estado en el que se encuentra la nariz de González / SUR

El exalcade ha presentado una versión completamente diferente ante la juez, según él mismo ha relatado a SUR. Tal y como ya se publicó el día de los hechos, González defiende que él le dio la espalda al vecino tras mantener la conversación –ambos coinciden en ese punto;los dos cruzaron palabras ante la presencia de Carnero cerca del vehículo del político–, momento en el que recibió un impacto por la espalda que le dejó «mareado». En ese momento, varias personas que había por la zona se acercaron para impedir que el vecino continuase con los golpes mientras que González entró en urgencias (el encontronazo se produjo cerca del centro de salud). El exalcalde asegura que los cuatro testigos, «desvinculados los unos de los otros» coinciden en su versión de los hechos y que es «absurdo» que él vaya a pegarle a un vecino por la espalda.

La relación de Carnero con el equipo de Gobierno de González y de su sucesor tras su marcha a la Junta, Juan González, lleva mucho tiempo siendo tensa. De hecho, este mismo jueves se ha celebrado otro juicio por una demanda que el actual alcalde (Juan González), presentó el día del cierre de campaña por amenazas, injurias y otros preceptos legales, contra el vecino en cuestión. Tal y como se aprecia en un vídeo que se grabó durante el mitin electoral que ha sido presentado como prueba, Carneros amenazó de muerte a varios de los presentes, que le demandaron por ello.

La juez ha desestimado esta denuncia ya que en las imágenes no se puede apreciar el contenido de lo que dijo Carnero, aunque según ha confirmado SUR, el fallo judicial ya ha sido apelado por la parte denunciante.