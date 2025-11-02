Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Acordonado el altar mayor de la parroquia de San Juan Bautista de Coín. Salvador Salas

Acordonan el altar mayor de la parroquia de San Juan Bautista de Coín por riesgo de desprendimientos

El templo cuenta con un proyecto de restauración del artesonado, aunque el Obispado solicitará una intervención urgente para evitar daños. La Junta de Andalucía, por el momento, no ha recibido el expediente del proyecto

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Coín

Domingo, 2 de noviembre 2025, 23:25

Comenta

La parroquia de San Juan Bautista de Coín ha tenido que acordonar el altar mayor tras detectarse un deterioro importante en la estructura del artesonado ... que cubre esta parte del templo. El párroco, José Amalio González Ruiz, ha confirmado que la medida se ha adoptado como precaución ante el riesgo de desprendimientos, después de que en los últimos días se hayan producido pequeños desprendimientos de arena y fragmentos en la zona superior del altar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un menor de once años atropellado en la autovía A-92 de Granada
  2. 2 ¿Por qué el pitufo se llama así en Málaga?
  3. 3 Evacuada una menor tras precipitarse por un barranco de unos 20 metros en Puerto de la Torre
  4. 4 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones
  5. 5

    Rafael Sánchez Durán: «Málaga está perdiendo una oportunidad industrial que no volverá en décadas»
  6. 6

    Absentismo laboral: cada vez más bajas y más largas
  7. 7 El Ayuntamiento de Málaga ofrece 266 plazas de empleo público: este es el listado de plazas disponibles
  8. 8 Archivan la causa contra el jefe de la Policía Local de Alhaurín el Grande por la supuesta agresión a un joven, hijo del exjefe
  9. 9 Desvían a Málaga un vuelo con destino a Marruecos por una urgencia médica de un pasajero
  10. 10

    «Creí que era una broma de Halloween hasta que vi a una persona cubierta de sangre»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Acordonan el altar mayor de la parroquia de San Juan Bautista de Coín por riesgo de desprendimientos

Acordonan el altar mayor de la parroquia de San Juan Bautista de Coín por riesgo de desprendimientos