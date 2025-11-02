Acordonan el altar mayor de la parroquia de San Juan Bautista de Coín por riesgo de desprendimientos

La parroquia de San Juan Bautista de Coín ha tenido que acordonar el altar mayor tras detectarse un deterioro importante en la estructura del artesonado ... que cubre esta parte del templo. El párroco, José Amalio González Ruiz, ha confirmado que la medida se ha adoptado como precaución ante el riesgo de desprendimientos, después de que en los últimos días se hayan producido pequeños desprendimientos de arena y fragmentos en la zona superior del altar.

Según explica González Ruiz, la parroquia llevaba tiempo observando signos de desgaste en una parte concreta del techo, aunque la situación se agravó la semana pasada. «Desde hace años había pequeñas zonas afectadas, pero recientemente comenzó a caer mucho material, y decidimos acordonar el área junto con el Obispado y Patrimonio para evitar cualquier peligro», comenta el párroco.

El área dañada corresponde al artesonado del altar mayor, una estructura de gran valor artístico y patrimonial que forma parte del conjunto histórico del templo, declarado Bien de Interés Cultural (BIC). El deterioro afecta especialmente a la parte superior, donde podrían haberse producido filtraciones de agua que han comprometido la estabilidad de algunos elementos. «Creemos que el problema viene del exterior, por donde puede estar entrando agua, lo que ha ido afectando a la pared interior y provocando que se desmorone poco a poco», explica el sacerdote.

Ante esta situación, el Obispado de Málaga ha iniciado los trámites para realizar una intervención urgente, con el fin de consolidar la estructura y evitar daños mayores. «Tenemos un proyecto de restauración completo del altar mayor y del artesonado, valorado en unos 80.000 euros, pero ahora mismo no es viable económicamente. Por eso, lo prioritario es actuar de forma puntual y urgente para garantizar la seguridad», detalla González Ruiz.

«Lo prioritario es actuar de forma puntual y urgente para garantizar la seguridad», explica el párroco

La actuación, al tratarse de un BIC, debe contar con la autorización de la Junta de Andalucía antes de poder ejecutarse. El propio párroco ha explicado que el Obispado ha remitido el caso al Consejo de Asuntos Económicos de la Diócesis, desde donde se está preparando el expediente técnico y la valoración por parte de especialistas en restauración. «El siguiente paso será que el perito del Obispado y una empresa especializada evalúen tanto la parte interior como el exterior para determinar el alcance real de los daños», indica.

Por el momento, la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía no ha recibido ninguna solicitud de autorización por parte del Obispado para intervenir en el templo. Así lo han confirmado fuentes de la Delegación Territorial de Cultura en Málaga, que precisan que «aún no ha llegado ningún expediente del Obispado» relacionado con la parroquia de San Juan Bautista de Coín

Reorganización

Mientras tanto, la parroquia ha reorganizado los espacios de culto para poder seguir celebrando las misas con normalidad, aunque sin acceso al altar mayor. «Hemos retirado todo el mobiliario litúrgico y cerrado la zona afectada para evitar riesgos», explica González Ruiz, que subraya que no se han producido daños personales ni materiales de relevancia, más allá del desprendimiento de polvo y arena procedentes del techo.

El párroco confía en que la respuesta de las administraciones sea rápida para evitar un deterioro mayor, especialmente con la llegada de las lluvias. «El problema es que si no se interviene pronto, el agua puede seguir filtrándose y empeorar la situación. Ojalá podamos comenzar la reparación en cuanto tengamos los permisos», señala.

Cabe recordar que la iglesia de San Juan Bautista, uno de los templos más representativos de la comarca del Guadalhorce, data del siglo XVI y es uno de los principales referentes patrimoniales de Coín. Su artesonado y su altar mayor forman parte del conjunto monumental protegido por la Junta de Andalucía, lo que obliga a seguir un procedimiento riguroso en cualquier intervención.

Con el área ya acordonada y a la espera del visto bueno de Cultura, el Obispado y la parroquia confían en poder acometer una actuación urgente de consolidación, antes de abordar la restauración integral prevista. «Lo importante ahora es garantizar la seguridad de los feligreses y proteger el patrimonio», concluye González Ruiz.