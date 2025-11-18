Abierto el plazo para pedir la tarjeta para hacer deportes gratis en Antequera

Los antequeranos que quieran utilizar instalaciones deportivas municipales y no pagar nada en 2026, pueden ya pedir la tarjeta anual que ofrece el Ayuntamiento, según ... anuncia el teniente de alcalde de Deportes, Juan Rosas.

El plazo estará vigente hasta el 31 de enero, adjuntando fotocopia del DNI, certificado de empadronamiento y ser mayor de 16 años. En 2025, se solicitaron 1.157 tarjetas, con 8.873 usos realizados hasta el momento, lo que supone un incentivo para hacer deporte.

Las instalaciones que permiten reservas de forma gratuita son: Campo Ciudad de Antequera, dos pistas de fútbol 7 y terreno completo equivalente a fútbol 11. En el Complejo Deportivo El Maulí: pista de pádel, pistas de tenis (incluyendo las actualmente en remodelación, previstas para entrar en uso en diciembre), pista polideportiva, pista de baloncesto, Pabellón Cubierto Agustín Rodríguez y Pabellón 15 de Julio (una vez recepcionado). Del complejo Fernando Argüelles, pista de fútbol 7 Parquesol y pista polideportiva; y el complejo Deportivo Pádel Momo González (hasta la adjudicación definitiva de la concesión).

Para Rosas, «se mantiene el compromiso del alcalde Manolo Barón y del equipo de Gobierno para favorecer la práctica de actividad físico-deportiva gratuita en nuestra ciudad». La medida, implantada en 2021 tras la pandemia, «sigue plenamente vigente cinco años después, cumpliendo un compromiso electoral que algunos dudaban que pudiera mantenerse», tal y como insiste el también vicepresidente de la Diputación.