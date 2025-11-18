Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El teniente de alcalde de Deportes anima a las prácticas deportivas A.J.G.

Abierto el plazo para pedir la tarjeta para hacer deportes gratis en Antequera

En este año se han reservado 9.000 veces las pistas para hacer actividades deportivas

Antonio J. Guerrero

Antonio J. Guerrero

Martes, 18 de noviembre 2025, 18:03

Comenta

Los antequeranos que quieran utilizar instalaciones deportivas municipales y no pagar nada en 2026, pueden ya pedir la tarjeta anual que ofrece el Ayuntamiento, según ... anuncia el teniente de alcalde de Deportes, Juan Rosas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La kamikaze que provocó un grave accidente en Mijas quintuplicaba la tasa de alcohol
  2. 2 Colisión frontal entre una ambulancia y un coche en Cuevas del Becerro: hay once heridos, uno de ellos grave
  3. 3

    El Málaga, decidido a despedir este martes a Sergio Pellicer
  4. 4 El educador detenido en Málaga por supuestas agresiones sexuales a tres menores fue despedido del centro de acogida
  5. 5 Novedades en el Domingo de Ramos en Málaga: cambia el orden de cuatro cofradías
  6. 6 Tiroteo con tres heridos de una familia rival en Palma-Palmilla: el Supremo ratifica la pena de 27 años
  7. 7

    Los quesos de cabra malagueña que han triunfado en los World Cheese Awards (y dónde comprarlos)
  8. 8 Una masa de aire ártico dejará un tiempo invernal esta semana: así afectará a Málaga
  9. 9 Corte total del acceso a Málaga desde la A-357 por las pruebas de carga del nuevo carril bus-VAO
  10. 10

    Frenazo del mercado de vivienda de segunda mano en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Abierto el plazo para pedir la tarjeta para hacer deportes gratis en Antequera

Abierto el plazo para pedir la tarjeta para hacer deportes gratis en Antequera