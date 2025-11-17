Más de 450.000 euros para arreglos en el primer edificio de la futura Ciudad Aeroportuaria de Alhaurín de la Torre

El bautizado como Centro de Servicios Integrados para el Impulso y Desarrollo Estratégico (CSI-IDEA), también conocido como el Edificio de Promoción de El Peñón, ... inaugurado hace una década para la promoción y desarrollo de la Ciudad Aeroportuaria del Ocio y la Investigación de Alhaurín de la Torre, tiene que someterse a una importante intervención después de los daños sufridos durante las danas de finales de 2024. Y es que, las fuertes precipitaciones destrozaron los sistemas de climatización y ventilación del complejo.

Para su restitución, el Ayuntamiento ha activado un contrato que contempla una inversión superior a los 450.000 euros, impuestos incluidos, para el que las empresas pueden presentar ofertas hasta el próximo 1 de diciembre.

Esta partida, como otras acciones que han sido necesarias en el municipio tras los daños de los temporales, recibirá una subvención estatal, en el marco del programa de ayudas por la dana.

Los trabajos necesarios, para los que se prevé un plazo de tres meses, se rigen por Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) y supondrán la sustitución de equipos, dispositivos, baterías y unidades dañadas, junto a la instalación de nuevos sistemas de generación y gases más eficientes y respetuosos con el medio ambiente.

Usos

El inmueble, en la barriada de El Peñón, entre la calle La Graciosa y la avenida Gran Canaria, cuenta con más de 2.000 metros cuadrados y habitualmente alberga jornadas de trabajo, congresos, ferias empresariales, reuniones, conferencias e, incluso, conciertos y espectáculos. Dispone de una gran zona expositiva central; áreas polivalentes capaces de modular su tamaño hasta cuatro salas individuales para usos varios y un espacio de servicio auxiliares.

La construcción respondió al interés de crear la sede de la empresa pública de promoción y desarrollo de la Ciudad Aeroportuaria y también para albergar ferias, exposiciones y eventos, destinados a la industria auxiliar del sector aeroportuario un canal de presentación y proyección de sus iniciativas, con especial atención a los emprendedores y empresas.