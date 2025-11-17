Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Centro de Servicios Integrados para el Impulso y Desarrollo Estratégico (CSI-IDEA). SUR

Más de 450.000 euros para arreglos en el primer edificio de la futura Ciudad Aeroportuaria de Alhaurín de la Torre

El Ayuntamiento activa un contrato para reparar los sistemas de ventilación y refrigeración, destrozados por las danas de finales de 2024

José Rodríguez Cámara

Alhaurín de la Torre

Lunes, 17 de noviembre 2025, 14:02

El bautizado como Centro de Servicios Integrados para el Impulso y Desarrollo Estratégico (CSI-IDEA), también conocido como el Edificio de Promoción de El Peñón, ... inaugurado hace una década para la promoción y desarrollo de la Ciudad Aeroportuaria del Ocio y la Investigación de Alhaurín de la Torre, tiene que someterse a una importante intervención después de los daños sufridos durante las danas de finales de 2024. Y es que, las fuertes precipitaciones destrozaron los sistemas de climatización y ventilación del complejo.

