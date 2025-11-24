Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Miembros de Vox en el Ayuntamiento durante el inicio de la campaña. SUR

Vox organiza una caravana de coches en Málaga contra las Bajas Emisiones, que empiezan a multar este fin de semana

Fin de semana conflictivo en cuanto a movilidad, al coincidir el encendido navideño y la huelga de la EMT. La formación inicia un buzoneo y pegada de carteles intensivos

Chus Heredia

Chus Heredia

Lunes, 24 de noviembre 2025, 13:31

Comenta

La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Málaga está activa desde el 30 de noviembre del año pasado. El primer ejercicio ha sido pedagógico o ... de prueba, un año de gracia sin multas. A partir del próximo domingo 30 el Ayuntamiento de Málaga activa una siguiente fase y empezará a multar. Eso sí, ningún vehículo censado en la capital tendrá problema. Y, entre los de fuera, sólo aquellos que no tengan etiqueta ambiental. Es importante saber que la etiqueta física no hace falta porque el sistema lee las matrículas. Por sin etiqueta entendemos los que no son B, C, Eco o Cero. Los vehículos comerciales tampoco tendrán problema. Ni las emergencias.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Giro del tiempo en Andalucía: un nuevo frente dejará lluvias y avisos por fuerte viento y olas
  2. 2 Muere atropellado un hombre de 44 años esta madrugada en Málaga: hay un detenido
  3. 3 Impiden la venta en Málaga de un bebé por 3.000 euros a una pareja que no podía tener hijos por problemas de fertilidad
  4. 4 Así está la clasificación de Segunda tras la jornada
  5. 5 Así era María Victoria, víctima del presunto crimen machista a puñaladas en Rincón
  6. 6 Cuando hablamos de pescaíto malagueño, ¿sabemos qué es lo que realmente viene de Málaga?
  7. 7

    Reconocer un infarto a tiempo: el de las mujeres puede avisar de forma distinta, alertan los cardiólogos
  8. 8 Rincón llora el crimen de María Victoria, una mujer «humilde, trabajadora y muy querida»
  9. 9 Empieza el plazo para optar a 253 VPO con alquileres de unos 400 euros mensuales en Málaga
  10. 10

    Triunfo agónico del Málaga en el descuento en el debut de Funes (3-2)

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Vox organiza una caravana de coches en Málaga contra las Bajas Emisiones, que empiezan a multar este fin de semana

Vox organiza una caravana de coches en Málaga contra las Bajas Emisiones, que empiezan a multar este fin de semana