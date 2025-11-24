Vox organiza una caravana de coches en Málaga contra las Bajas Emisiones, que empiezan a multar este fin de semana

La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Málaga está activa desde el 30 de noviembre del año pasado. El primer ejercicio ha sido pedagógico o ... de prueba, un año de gracia sin multas. A partir del próximo domingo 30 el Ayuntamiento de Málaga activa una siguiente fase y empezará a multar. Eso sí, ningún vehículo censado en la capital tendrá problema. Y, entre los de fuera, sólo aquellos que no tengan etiqueta ambiental. Es importante saber que la etiqueta física no hace falta porque el sistema lee las matrículas. Por sin etiqueta entendemos los que no son B, C, Eco o Cero. Los vehículos comerciales tampoco tendrán problema. Ni las emergencias.

Éste es el marco sobre una normativa que está recurrida en los tribunales por parte de Vox, contrario a la norma y que, además de acciones legales, anuncia medidas como una caravana de vehículos que partirá el sábado desde el Martín Carpena a partir de las 12 del mediodía. La movilidad se antoja complicada este fin de semana, por lo tanto, el primero del encendido navideño y con una más que posible huelga de conductores de la EMT en ciernes.

Buzoneo

Vox ha iniciado este lunes una campaña ciudadana con pegada de carteles y buzoneo. Antonio Alcázar, portavoz municipal, ha señalado: «El PP ha ido cambiando repetidamente el relato y el contenido de la normativa. Lo que en 2023 defendían como una medida para la salud pública y alineada con las leyes climáticas europeas, ahora lo justifican por obligación de Bruselas o por la necesidad de acreditar subvenciones».

Los ediles de la formación no consideran que en Málaga exista un problema de contaminación derivado del tráfico.

«El mensaje difundido por el equipo de gobierno asegurando que ningún malagueño se verá afectado es falso y manipulador. La ordenanza prevé que solo estarán exentos quienes mantengan su vehículo actual o no lo hayan cambiado desde noviembre de 2023. Cualquier malagueño que adquiera un vehículo sin etiqueta o con etiqueta B desde esa fecha quedará sujeto a restricciones», ha incidido, al tiempo que ha recordado que miles de trabajadores que viven en municipios vecinos se verán afectados de lleno.

Críticas

Yolanda Gómez, portavoz adjunta, ha sido contundente: «Se le ha visto el plumero al Partido Popular. Donde decían que buscaban sostenibilidad, lo único que van a sostener es su recaudación. Prometían mejorar el aire, pero lo único que van a ventilar es el bolsillo de los ciudadanos».

Gómez recuerda que la ordenanza ha sido modificada una y otra vez para hacerla cada vez más laxa, hasta afirmar en redes sociales que prácticamente todos los malagueños podrán circular sin sanciones: «Si decían que la ZBE era necesaria para reducir la contaminación, ¿cómo es posible que ahora todos puedan entrar? Ha quedado claro que su único objetivo es recaudar, y según su propio informe, hasta 11 millones de euros al año». También ha aludido a la discriminación hacia los vecinos de municipios colindantes