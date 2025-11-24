Schindler alquila a Iberdrola Inmobiliaria el edificio Costa Business de Torremolinos para unificar sus servicios

El edificio Costa Business, propiedad de Iberdrola Inmobiliaria, será la nueva sede de los equipos de la filial española de Schindler, multinacional suiza dedicada al ... negocio de los ascensores, ubicados actualmente entre Málaga y Marbella.

La operación es fruto de un acuerdo entre las dos empresas, con el asesoramiento de Savills, que implica el arrendamiento de todo el inmueble, con 1.165 metros cuadrados de oficinas y localizado en Torremolinos.

Se trata de un edificio de tres plantas, con vistas al mar y aparcamiento, con un diseño contemporáneo, en el cerro del Toril, junto a los juzgados y muy próximo al Palacio de Congresos y Exposiciones, a unos 3 kilómetros del aeropuerto.

En conjunto, Iberdrola Inmobiliaria dispone de una cartera de patrimonio en explotación superior a los 200.000 metros cuadrados, a los que hay que sumar otros 3,5 millones para promover proyectos residenciales, de primera y segunda vivienda, además de terciario, para oficinas, centros comerciales o naves industriales.

Ascensores y escalares mecánicas

Con la mudanza, Schindler, dedicada a la fabricación, instalación y mantenimiento de ascensores, escaleras mecánicas y servicios relacionados, centraliza su sede en la provincia de Málaga. El grupo, fundado en Suiza en 1874, es proveedor mundial, lo que hace que unas 2.000 millones de personas cada día usen alguna de sus soluciones de movilidad, ya que, con unos 69.000 empleados tiene presencia en unos 100 países.

Otra empresa internacional, TUI Musement, también optó hace algo más de un año por instalarse en Torremolinos

En verano del año pasado, otra importante compañía internacional, esta vez, el operador turístico TUI Musement decidió ubicar su base de operaciones en la Costa del Sol en Torremolinos, donde ya estuvieron hasta 2016, cuando se trasladaron a la capital. Las oficinas están en la zona de Los Álamos, concretamente, en la avenida Manuel Fraga Iribarne, en un espacio 'coworking', en cuya fachada luce el conocido logo.