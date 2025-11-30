Lo básico que tienes que saber de la Zona de Bajas Emisiones en Málaga: guía práctica y resumida

Las restricciones al tráfico rodado van al alza en Málaga y se rigen por ordenanzas complejas y un tanto farrogosas. Es importante hacer pedagogía. Resumen ... básico: nadie registrado en Málaga capital tendrá problemas. Estos son para los coches y motos de fuera sin etiqueta. Los foráneos con sello B empezarán a tener restricciones dentro de un año.

Pago mi impuesto de circulación en Málaga capital, ¿en qué momento tendré problemas con la ZBE?

Nunca. La idea es que los malagueños puedan agotar la vida útil de su vehículo aunque no tengan etiqueta o tengan la B. Eso sí, si venden o transfieren, el receptor pierde el derecho.

Tengo una furgoneta, camión de reparto...

Hasta noviembre de 2028 al menos no habrá problemas. Seas o no de Málaga capital. En esa fecha, el Ayuntamiento quiere tener resuelto el nuevo mapa de la carga y descarga y otras cuestiones logísticas.

¿Dónde compro la pegatina?

Las etiquetas físicamente no son obligatorias. El vehículo es multado por una cámara conectada a la base de datos de la DGT. Eso sí, se pueden comprar, por ejemplo, en una oficina de Correos. El coste ronda los 5 euros.

¿Cómo sé qué etiqueta le corresponde a mi coche o moto?

Es sencillo. En la web de la DGT se puede consultar de manera gratuita con solo teclear la matrícula.

¿Puedo entrar con mi moto en la ZBE?

Motos y coches tienen las mismas prohibiciones.

¿Y si voy a un hospital?

Da igual a donde vayas y a lo que vayas. Se computa la etiqueta del vehículo. No hay hospitales públicos dentro de la ZBE. Los vehículos de emergencia están lógicamente autorizados a circular por el área.

¿Es lo mismo la ZBE que las áreas restringidas de Carretería, Soho y Centro?

No. Esas zonas tienen sus propias normas. Por ejemplo, permiten pasar a las motos. Pero los coches sólo pueden hacerlo los autorizados expresamente (residentes, emergencias, servicios profesionales, ECO...)

Tengo un coche B registrado en Torremolinos, ¿puedo entrar en la ZBE?

La normativa está pensada para que a partir del 30 de noviembre de 2026 no puedas hacerlo.

¿Cuál es la multa?

Las infracciones las fija la DGT aunque las cobra el Ayuntamiento. Son 200 euros que no acarrean pérdida de puntos en el carné. Se quedan en 100 por pronto pago. El sistema es el de foto y matrícula.

¿Qué debo saber antes de conducir hacia otra ciudad?

Cada ciudad de más de 50.000 habitantes está obligada a tener su propia ZBE. Es importante antes de viajar asesorarse de cómo afectan porque la base de datos es nacional. Eso sí, desde Tráfico mantienen contactos con navegadores y sistemas inteligentes de apoyo para que alerten a los conductores.

¿Por qué las motos se tratan igual que los coches?

Ésta es una queja muy común entre los motoristas. Y, de hecho, está siendo objeto de análisis técnico porque es cierto y evidente que el poder de contaminación es inferior al de un coche. Sin embargo, por ahora, las etiquetas son las mismas.

¿Qué etiquetas ambientales hay y con qué vehículos aproximadamente se suelen corresponder?

Sin etiqueta (los más contaminantes): los diésel matriculados antes de 2006 no tienen derecho a etiqueta. Etiqueta B (amarilla): los diésel matriculado en 2006 en adelante, normalmente. CERO (azul): vehículos 100% eléctricos, híbridos enchufables con autonomía superior a 40 km y vehículos de pila de combustible de hidrógeno. ECO (verde y azul): híbridos enchufables con autonomía de menos de 40 kilómetros, híbridos no enchufables, y vehículos propulsados por gas natural comprimido (GNC), gas licuado de petróleo (GLP) o gas licuado de automoción (GNC). C (verde): vehículos de gasolina matriculados a partir de 2006 y diésel matriculados a partir de 2014.

¿A qué calles afecta?

Paseo Marítimo Antonio Machado, avenida Ingeniero José María Garnica, calle Explanada de la Estación, Plaza de la Solidaridad, avenida de las Américas, avenida de la Aurora, Jardines de Picasso, avenida de Andalucía, calle Compositor Lehmberg Ruiz, calle Hilera, calle Santa Elena, calle Honduras, calle Arango, calle Martínez Maldonado, avenida de Barcelona, Plaza del Hospital Civil, avenida Doctor Gálvez Ginachero, calle Mazarredo, avenida del Arroyo de los Ángeles, Paseo de Martiricos, calle Huerto de los Claveles, calle Marqués de Cádiz, calle Juan del Encina, calle Empecinado, Plaza Capuchinos, Alameda de Capuchinos, Plaza Olletas, calle Toquero, calle Obispo González García, calle Amargura, calle Ferrándiz, Paseo Salvador Rueda, calle Rafael Pérez Estrada y Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso.