Rincón de la Victoria celebra su segundo sorteo de VPO en un año

El salón de plenos del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria acogió, el pasado 6 de octubre, un nuevo sorteo de VPO. Son 10 viviendas, ... garajes y trasteros, sometidas al régimen de protección oficial, para compra, de las que dos se encuentran adaptadas a personas con diversidad funcional.

Los inmuebles están situados en la calle Vencejo, Finca Garcés y son de promoción privada. Este procedimiento se suma al que ya se puso en marcha hace casi exactamente un año, cuando el pasado 29 de octubre 2024, salieron también a la venta, con precios regulados, 31 viviendas y 13 trasteros, construidas en régimen de cooperativa en una parcela situada junto al instituto de Educación Secundaria Margarita Salas de Torre de Benagalbón. En 2022, hubo otro precedente, esta vez más modesto, con el sorteo de tres viviendas de protección oficial, también en régimen de compra, en la avenida de la Axarquía, 21, esquina con calle Aura.

En este último caso, se han atendido las solicitudes e inscripciones para viviendas de tres dormitoritos hasta el 14 de julio de 2025, pues fue el 15 de ese mes cuando tuvo registro de entrada en la Administración local la solicitud para la puesta a disposición de los pisos de los solicitantes.

Preferencia

Para la adjudicación, se establecieron como criterios de preferencia el empadronamiento en el municipio con antigüedad superior a un año, ser víctimas de violencia de género y tener la condición de emigrantes retornado. Las VPO se destinan a personas o unidades familiares cuyos ingresos anuales no superen 5,50 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), con la posibilidad de ampliarlo a los que no lo excedan en 7.

Este sorteo hay que enmarcarlo en la estrategia del Gobierno municipal, que preside Francisco Salado, que pasa por favorecer la construcción de 275 hogares para alquiler y compra asequible en un lustro, un objetivo recogido en el Plan Municipal de Vivienda y Suelo, (PMVS) aprobado el 29 de octubre de 2024, para su desarrollo en un lustro.

Demanda

Esta cifra no es casual, está alineada con las personas inscritas en el Registro Municipal de Demandantes, que rondan las 250, a las que se añade un incremento estimado.

La inversión vinculada a estos fines es de 26 millones de euros. En este punto, el Ayuntamiento da por hecho que podrá beneficiarse de los fondos estatales y autonómica y contar el capital privado. Hay otra clave, aunque el horizonte fijado para disponer de este nuevo parque residencial es el de 2030, la ejecución del grueso de las obras se plantea no antes de 2028, para rematar durante el siguiente ejercicio.

El horizonte fijado no es inalcanzable, ya que, a lo largo de 2026, se espera que haya 52 viviendas de protección oficial nuevas: 20, fruto de un acuerdo entre el Gobierno y el Ayuntamiento, y 32, impulsadas por una promotora. Eso sí, al igual que ocurre en otros municipios de la Gran Málaga y del resto de la provincia, la ejecución de este tipo de soluciones habitacionales son rayas en el agua y, en concreto en Rincón de la Victoria, no se daban desde hace ya una década.

Tras realizar diferentes análisis de información y diagnóstico del nuevo PMVS destacan los datos de proyección de crecimiento del municipio, que cuantifica en 5.170 personas lo que incrementará la población en los próximos cinco años, lo que equivale a 1.990 nuevos hogares.