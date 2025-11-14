Rincón de la Victoria anuncia el comienzo de las obras de 51 VPO antes de que acabe el año

Antes de que concluya el año, comenzarán las obras de dos promociones de viviendas de protección oficial (VPO) en el suelo denominado sector TB-18, ... de Torre de Benagalbón, junto al instituto Margarita Salas. Por un lado, arrancará la construcción de 31 unidades, en régimen de cooperativa, que fueron sorteadas entre los demandantes del municipio, en 2024. A ellas hay que unir otras 20, para alquiler social, en una parcela de titularidad municipal que procede del 10% que marca la ley como compensación para los aprovechamientos urbanísticos.

En el caso de las viviendas destinadas a arrendamientos, el proyecto es posible gracias al acuerdo a tres bandas, entre el Gobierno, la Junta y el Ayuntamiento, que permite que disponer de una subvención del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado con fondos NextGenerationEU. De esta veintena de inmuebles, el Área de Bienestar Social de la Administración local dispondrá de 4, destinadas a alojar temporalmente a personas o familias en situación de especial vulnerabilidad económica o social.

Junto a este avance en aumentar el parque residencial con precios regulados, se sumará, en 2026, otros par de conjuntos de VPO, con 20 y 21 viviendas respectivamente, en Los Jarales. En este caso, está pendiente la concesión de la licencia para trabajar sobre unos suelos, de titularidad privada que, previamente, enajenó el Ayuntamiento con la condición de que fueran destinados a vivienda pública.

Sorteos

A comienzos del pasado mes, el salón de plenos acogió el sorteo de VPO: 10 viviendas, garajes y trasteros, sometidas al régimen de protección oficial, para compra, de las que dos se encuentran adaptadas a personas con diversidad funcional, en la calle Vencejo. Este proceso se suma al de 2024, cuyas obras comenzarán el próximo año, y o otro también reciente, en 2022, que, en total, rondan el medio centenar.

El alcalde, Francisco Salado, destaca «el importante trabajo en materia urbanística y de vivienda que supondrá la construcción de casi un centenar de viviendas públicas en un año». «Seguimos con nuestro compromiso de ampliar el parque de vivienda pública en el municipio», deja claro el regidor.

La idea, de hecho, es afianzar esta estrategia, como aclara el concejal de Urbanismo y Grandes Proyectos, Miguel Ángel Jiménez, que avanza que el futuro planeamiento, en el que ya se trabaja, «recogerá determinaciones específicas para que se pueda desarrollar más viviendas a precios asequibles».

Las líneas maestras del Gobierno local en esta materia están trazadas en el Plan Municipal de Vivienda y Suelo, (PMVS) aprobado el 29 de octubre de 2024, para su desarrollo en un lustro, que prevé favorecer la construcción de 275 hogares para alquiler y compra asequible en un lustro. Esta cifra está alineada con las personas inscritas en el Registro Municipal de Demandantes, que rondan las 250, a las que se añade un incremento estimado.

La inscripción en este registro tiene una validez de tres años, renovable o modificable, y permite optar por la venta o alquiler, indicando el número de dormitorios deseado.