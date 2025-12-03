Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de archivo del Campamento Benítez. Marilú Báez

Málaga contrata la obra para llevar el agua regenerada al Campamento Benítez, Churriana y Torremolinos

El proyecto, de calado metropolitano, permitirá ahorrar 2.000 millones de litros de agua potable y servirá para riego de jardines y golf

Chus Heredia

Chus Heredia

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 00:34

La unión temporal de empresas (UTE) constituida por PTOC y UC10 se ha hecho con el importante concurso para llevar el agua regenerada a la ... zona de Churriana, aeropuerto y Campamento Benítez, en primer término, y a Torremolinos, en segundo. Se trata de una obra clave para regar jardines públicos y golf con los caudales tratados por el sistema terciario de la depuradora de aguas residuales del Guadalhorce.

