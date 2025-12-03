Málaga contrata la obra para llevar el agua regenerada al Campamento Benítez, Churriana y Torremolinos

La unión temporal de empresas (UTE) constituida por PTOC y UC10 se ha hecho con el importante concurso para llevar el agua regenerada a la ... zona de Churriana, aeropuerto y Campamento Benítez, en primer término, y a Torremolinos, en segundo. Se trata de una obra clave para regar jardines públicos y golf con los caudales tratados por el sistema terciario de la depuradora de aguas residuales del Guadalhorce.

El contrato, ha sido adjudicado por la Empresa Municipal de Aguas de Málaga (Emasa) por un importe de 6,5 millones de euros, impuestos incluidos, y un plazo de ejecución de 12 meses.

Recursos estratégicos

El agua regenerada es un eje estratégico en la lucha de la provincia contra la sequía crónica. Rebaja presión sobre los recursos convencionales, como los embalses, y permite múltiples utilizaciones (riegos, baldeos, industriales, recargas de acuíferos...); eso sí con complejos condicionantes burocráticos y sanitarios. Hasta hace poco, Málaga capital apenas usaba este valioso recurso, que ya sale de las depuradoras con gran calidad tras el tratamiento terciario, para enfriar la central de ciclo de combinado de Campanillas. Ahora, ha empezado a ensayarla en el riego de las zonas verdes del Peñón del cuervo y da este salto metropolitano para el que ha firmado un convenio con el Ayuntamiento de Torremolinos.

Uno de los ejes de la actuación, según el pliego de condiciones analizado por SUR, es el de llevar el agua al aeropuerto, Campamento Benítez o Torremolinos para el riego de zonas verdes. Emasa ya tiene experiencia en operaciones con otros municipios y empresas de agua y se fijan precios mediante convenio.

EDAR del Guadalhorce

El proyecto incluye la ampliación de la capacidad de tratamiento terciario existente en la EDAR Guadalhorce mediante una optimización de las infraestructuras de filtrado para, a partir de dos nuevas estaciones de bombeo, poder transportar el agua regenerada a través de una red de distribución de 10,3 kilómetros de tuberías.

Esta nueva infraestructura estará compuesta por una conducción principal de 3.647 metros de longitud que discurrirá bajo la avenida de Velázquez y la carretera MA-21, desde la que partirán cinco ramales secundarios que suman 4.459 metros para llegar a instalaciones de gran consumo de distintos sectores como el parque del Benítez o el proyectado en Arraijanal, el Parador de Málaga Golf, la Junta de Compensación del Sector Urbanístico SUP BM.1 Rojas Santa-Tecla, la Academia del Málaga Club de Fútbol o el Ayuntamiento de Torremolinos. En paralelo, también está prevista una tubería independiente de 2.278 metros para el suministro de agua de calidad especial, ultrafiltrada, al Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol para otros usos.

Ultrafiltración

El agua regenerada, según el citado pliego, tendrá características de ultrafiltración, con lo que los parámetros químicos del efluente son óptimos.

La red de agua filtrada se divide en seis tramos: depuradora-aeropuerto y de ahí al centro comercial Bahía Azul; Villa Rosa-Arraijanal; Bahía Azul-La Cizaña-Torremolinos; Ramal Plaza Mayor; Bahía Azul-Rojas, y ramal Parador de Golf.

En total, se estima que estos futuros usuarios necesitan casi dos hectómetros cúbicos de agua al año, con lo que la creación de esta infraestructura contribuirá a preservar otros recursos hídricos existentes. Además de esta red, el proyecto también contempla aprovechar la ejecución de las obras para acometer la renovación de la red de abastecimiento de agua potable que compartiría trazado con la tubería troncal de aguas regeneradas.

Convenio

La partida para infraestructuras de agua regenerada y, por tanto, la que es objeto de convenio, es de 4 millones de euros. Según los convenios de financiación, que deberán ser ratificados, está previsto que, una vez descontadas las aportaciones de los usuarios privados, los 2,23 millones de euros restantes sean sufragados a partes iguales por las tres instituciones firmantes, de forma que cada una se compromete a pagar 746.115,9 euros. Dado que Emasa es quien ha contratado la ejecución de los trabajos, la aportación del Ayuntamiento de Torremolinos será mediante una transferencia de capital a la empresa municipal del Ayuntamiento de Málaga, mientras la de la Diputación se instrumentará a través de una subvención directa.

Capacidad

La depuradora del Guadalhorce trata al día 165.000 metros cúbicos de aguas residuales procedentes de la mayor parte de Málaga capital (que cuenta también con el Peñón del Cuervo), Torremolinos y Alhaurín El Grande. Se está trabajando en un proyecto para ampliar su sistema terciario y modificar el punto de vertido con objeto de recargar acuíferos y ampliar el riego a otros barrios periféricos de la ciudad y el propio Alhaurín.