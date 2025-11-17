Así será la nueva salida de Alhaurín de la Torre hacia la autovía A-7

La avenida de Santa Clara cuenta, desde el pasado mes de junio, con una nueva conexión vial y peatonal hacia la carretera A-404, la ... variante del casco urbano de Alhaurín de la Torre, que enlaza con la rotonda del arroyo Ramírez. Este es uno de los puntos negros del tráfico de este municipio de la Gran Málaga y está en el recorrido del tramo cuyo desdoblamiento está pendiente de ejecutar por la Junta de Andalucía.

La arteria puesta en servicio parcialmente a mediados de año está formada por dos calzadas separadas, cada una con un carril de 3,50 metros y arcén de 1,50, con área peatonal y un carril bici en los márgenes. En un segundo tramo, desde la intersección con la avenida Santa Clara hasta aproximadamente el límite de la A-7, se ha habilitado un acerado de de 2,40 metros de anchura.

En este trayecto se han dispuesto instalaciones de recogida de aguas pluviales, baja tensión, alumbrado público, red de riego, jardinería y mobiliario, al tener un carácter más urbano. En la parte del cruce con la A-404, dirección Churriana, los arcenes son de 0,50 metros.

Esta intervención aprovecha el trazado de un tramo de la antigua carretera cerrado en 2011 y permite el entronque del sector sur-sureste de la trama urbana con la carretera A-7052, entre Cártama y Churriana, y su conexión directa con la A-7 o Hiperronda, lo que permitirá reducir los atascos en horas punta.

Glorieta

La puesta en servicio total, no obstante, está condicionada a la apertura al tráfico de una glorieta, a la altura del viaducto bajo la autovía del Mediterráneo. Ya hay fecha para ello, tal y como ha anunciado el alcalde, Joaquín Villanova.

Será en la tarde del 24 de noviembre y brindará una salida alternativa de conexión con la autovía A-7, una opción que, según las estimaciones municipales, podrá absorber hasta el «40% del tráfico de salida», fundamentalmente desde las urbanizaciones de la zona este, como Santa Clara, Tabico Alto, Casas Blancas, El Lagar, Vaguada de la Sierra o Retamar.

2 Millones Inversión ejecutada para abrir esta alternativa al tráfico, con una aportación de 1,3 por parte de la Diputación

Las dos fases de esta obra superarán, finalmente, los 2 millones de euros, de los que la Diputación de Málaga aportó 1,3, dentro de su denominado Plan Vía-ble.

Esta intervención se complementará con la ampliación de la capacidad de la carretera A-404, entre la rotonda del Encuentro y el ramal de unión con la autovía, que incluye habilitar carriles BUS-VAO (para vehículos con al menos dos ocupantes y transporte público, y que, actualmente, está en licitación.

Junto a otras infraestructuras, también se trabaja en otras soluciones, esta vez, fruto de la colaboración entre el Ayuntamiento y Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga (Ctmam). Este organismo anunció su intención de replicar el modelo de la línea exprés de autobús que conecta Rincón de la Victoria y la barriada malagueña de El Palo, pero esta vez, para unir Alhaurín de la Torre con la capital y poder realizar transbordo con las líneas 7 y 31 de los autobuses de Málaga (EMT) y con Metro de Málaga, en la parada «Palacio de los Deportes», de la línea L2 del suburbano.