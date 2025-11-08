Colas en la N-340 en la zona este de Málaga por el reasfaltado: los alcaldes exigen que se haga por las noches

Por si fuera poco con las caravanas diarias en la A-7 y, sobre todo, en la variante de Rincón, las obras de reasfaltado que ... se están ejecutando estos días de la N-340 en la Axarquía han convertido la zona este en una ratonera. Es lo que denuncian los conductores afectados y los alcaldes de los dos municipios más directamente implicados: como son Vélez-Málaga y Rincón de la Victoria, que han pedido expresamente al Ministerio de Transportes que estos trabajos se hagan por las noches.

El plan de conservación de la red de carreteras del Estado en Málaga ya está en marcha en la N-340, esto es, la carretera que discurre por el litoral, desde el km 262,7, en Vélez-Málaga, al 269,3, en la capital; y desde el 296 al 302,7, ambos en Nerja. También se incluyen dos ramales de enlace con la A-7.

El hecho de que estas tareas se estén haciendo de día, unido a la saturación de la autovía y que muchos conductores utilizan la carretera antigua como vía alternativa, especialmente en los días en que hay accidentes y se congestiona más, está provocando no pocas quejas de los residentes de esta parte de la Gran Málaga, que se consideran atrapados entre la saturación de la autovía principal y los trabajos en la secundaria.

Los alcaldes piden obras nocturnas

«No sabemos si es peor que el Gobierno no haga nada para mejorar las infraestructuras de la provincia, o que tome tan malas decisiones como la organización de las obras en la N-340 en el tramo de Torre del Mar a Chilches. En apenas unos días, ya hemos sufrido varios episodios caóticos en los que ha faltado no sólo información, sino también previsión y agilidad», denuncia el alcalde de Rincón de la Victoria y presidente de la Diputación, Francis Salado.

La Subdelegación sólo admite «una incidencia puntual» el pasado día 5 por el accidente de un camión en la A-7 en Chilches, que llevó a muchos conductores a desviarse por la N-340

«Miles de personas han quedado atrapadas y no entienden por qué estas obras no se han hecho por la noche», añade, y lo valora como «una gota más que cae en el ya rebosado vaso de la paciencia de los vecinos de la Axarquía en general, y de Rincón de la Victoria en particular». Y es que, a su juicio, la N-340 es utilizada por miles de usuarios y permite que no se congestione aún más la ya colapsada A7. «Es necesario y obligatorio que las administraciones sean más serias a la hora de planificar y ejecutar este tipo de acciones».

«Desde Vélez-Málaga nos sentimos un poco marginados por el Gobierno de Pedro Sánchez», añade el alcalde del principal municipio de la Axarquía, Jesús Lupiáñez. «Después de la tardanza que han tenido (la licitación se hizo hace ya dos años), ahora, en lugar de hacerlo por la noche, como muchas otras actuaciones en las carreteras estatales, pues se deja a la mañana, con todo el problema de tráfico que eso genera en esta parte del municipio».

El regidor veleño también lamenta que no se esté utilizando un aglomerado de alta calidad, como en otros puntos, sino «un material de menos calidad, que hace que no se pueda utilizar la carretera hasta unas horas después», lo que agraba el problema para quienes pretenden transitar entre Torre del Mar y Benajarafe.

El Gobierno justifica las obras

La respuesta por parte del Gobierno a estas reclamaciones es doble. De una parte, desde el Ministerio de Transportes explican que el asfaltado de la N-340 es necesario hacerlo de día por la seguridad de los trabajadores, y para evitar las ⁠molestias por el ruido a los vecinos durante la noche. Además, ⁠no se trata de un corredor principal, y ⁠las plantas de aglomerado trabajan de madrugada solo en actuaciones excepcionales, mientras que esta es considerada «ordinaria».

Por su parte, un portavoz de la Subdelegación del Gobierno asegura que la obra de la N-340 «no está generando ningún problema en el día a día». Si bien admite que ha habido «una incidencia puntual», que coincidió con el accidente de un camión (el pasado 5 de noviembre) en la A-7 a la altura de Chilches. «Al estar la autovía con un carril menos, hubo conductores que intentaron bajar por la N-340 y se toparon con las obras. Pero fue una coincidencia puntual, no es algo que pase de manera recurrente», aseguran desde la representación del Estado en Málaga.