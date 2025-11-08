Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Caravana de coches esta semana en la N-340 en la zona de la Axarquía. SUR

Colas en la N-340 en la zona este de Málaga por el reasfaltado: los alcaldes exigen que se haga por las noches

El Ministerio de Transportes alega que estos trabajos no se pueden hacer de madrugada por seguridad y por evitar molestias a los residentes

Ignacio Lillo

Ignacio Lillo

Málaga

Sábado, 8 de noviembre 2025, 00:35

Por si fuera poco con las caravanas diarias en la A-7 y, sobre todo, en la variante de Rincón, las obras de reasfaltado que ... se están ejecutando estos días de la N-340 en la Axarquía han convertido la zona este en una ratonera. Es lo que denuncian los conductores afectados y los alcaldes de los dos municipios más directamente implicados: como son Vélez-Málaga y Rincón de la Victoria, que han pedido expresamente al Ministerio de Transportes que estos trabajos se hagan por las noches.

