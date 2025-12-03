Alhaurín de la Torre y la Junta de Andalucía ampliarán el centro de salud a medias

El Ayuntamiento y la Junta de Andalucía trabajan con sus equipos técnicos para el desarrollo de un «plan funcional» que permita ampliar los espacios de ... consulta y la cartera de servicios del centro de salud de Alhaurín de la Torre.

Unas mejoras en estas dependencias que, conforme el crecimiento de la población de la Gran Málaga, que se aproxima a los 50.000 habitantes, son necesarias, como lo reconoce el equipo de Gobierno y demanda la oposición municipal, que, entre otras cuestiones, reclama un incremento de la dotación de los equipos de Urgencias y la llegada de nuevo personal.

El proyecto podría salir a concurso en 2026, tal y como avanzaron el alcalde, Joaquín Villanova, y a delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, que apunto que la dotación prevista en los presupuestos andaluces para esta inversión es de un millón de euros. A esta suma hay que añadir otro tanto, que pondría el Ayuntamiento, como confirmó el máximo responsable municipal, confiado en que, con la ejecución de estas reformas, el número de consultas podría duplicarse.

El equipo de Gobierno alhaurino planteó la posibilidad, que no llegó a concretarse, de transformar el mercado de abastos en un nuevo centro de salud

El pasado año, Villanova lanzó la posibilidad de transformar la actual plaza de abastos en un nuevo centro de salud, por la necesidad de reforzar esta prestación, pero, finalmente, la idea no se concretó y, de hecho, los planes de la Administración local pasan actualmente por hacer el mercado más atractivo, con una remodelación vanguardista y la apertura de puestos gourmet, para convertirlo en un punto de atracción en la zona centro tanto para vecinos como para visitantes.

Patricia Navarro destacó que este proyecto llega en el marco de una apuesta presupuestaria que alcanza, desde 2019, 170 millones de euros en la comarca del Valle del Guadalhorce, con casi 35 para Alhaurín de la Torre.

35 Millones de euros

La responsable de la Junta destacó que, de esta cantidad, 3,6 millones serán para ejecutar el proyecto de desdoblamiento de la carretera autonómica A-404, principal acceso a Alhaurín de la Torre desde la autovía A-7 y punto negro del tráfico en el área metropolitana.

La cantidad contemplada en 2026 supone un tercio de los más de 10 millones de inversión aprobados para esta vía, en la que se aumentará la capacidad, con un carril más para cada sentido, destinados vehículos con al menos dos ocupantes y para transporte público, los conocidos como BUS-VAO.