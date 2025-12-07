Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

R. C.

H&M 'sostiene' a Stella McCartney

La cadena de ropa sueca anuncia una nueva etapa con la diseñadora británica que va más allá del textil

Gloria Salgado

Gloria Salgado

Madrid

Domingo, 7 de diciembre 2025, 00:07

Comenta

«El momento en que Karl Lagerfeld pasó de ser un diseñador importante a una superestrella internacional» fue el día en que el kaiser lanzó ... su colección para H&M con una fiesta en el Centro Pompidou, según William Middleton, uno de los biógrafos del maestro alemán. Una apuesta osada al ser el primero en colaborar con la cadena textil sueca, en 2004, que supuso una revolución en la industria de la moda. Un año después se atrevió a seguir sus pasos Stella McCartney, quien curiosamente sustituyó a Lagerfeld en 1997 al frente de la dirección creativa de Chloé, siendo, a los 25 años, la persona más joven en dirigir una casa de lujo francesa.

