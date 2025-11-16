Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Efe

Santiago Cañizares se casa con su tercera mujer tras seis meses de noviazgo

Los periodistas deportivos Paco González y Juanma Castaño han estado entre los invitados al enlace

Joaquina Dueñas

Domingo, 16 de noviembre 2025, 14:21

Comenta

Santiago Cañizares se ha casado por tercera vez. El exportero y su novia, Noemí, se han dado el 'sí, quiero' en una ceremonia civil en ... Valencia a la que han asistido como invitados los periodistas deportivos Paco González y Juanma Castaño junto a sus parejas, Mayte García y Helena Condis. Los novios han puesto el broche de oro a su noviazgo después seis meses juntos. Un intenso romance del que el hijo del deportista, Lucas, de 23 años, ha dado buena cuenta: «Pensad que por mí no ha cogido un avión aún, no ha venido a verme a Portugal, tampoco a mi hermana Carlota, que son países fronterizos. Y se fue a Bolivia setenta y dos horas, cenó con Noemí y volvió en el mismo día. ¡Y en turista!», relató con humor, provocando las risas de todos.

