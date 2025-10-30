Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Hailey Bieber. EP

Sangre centrifugada, el secreto de belleza de Hailey Bieber

La modelo, de 28 años, confiesa que empezará a plantearse inyectarse bótox a partir de los 30

Joaquina Dueñas

Jueves, 30 de octubre 2025, 14:06

Comenta

Hailey Bieber ha hablado sobre los tratamientos de belleza a los que se somete en el programa de Owen Thiele y ha sorprendido confesando que ... apuesta por inyectarse «cosas que sé que provienen de mi propio cuerpo». La modelo y empresaria se refiere al PRP (Plasma Rico en Plaquetas) y al PRF (Fibrina Rica en Plaquetas), provenientes del centrifugado de su propia sangre. «Me encanta el PRP, que es cuando te sacan la sangre del brazo y la centrifugan. Me encanta el PRP con microneedling», ha relatado. Un tratamiento consistente en extraer la sangre, separar sus componentes y luego aplicarla sobre la piel después de haber pasado un rodillo de microagujas para que penetre mejor.

