Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Efe

Rupturas y reencuentros: las complejas relaciones paternofiliales de las estrellas

Desde Pierce Brosnan hasta David Beckham, la fama pone a prueba los lazos familiares

Joaquina Dueñas

Sábado, 29 de noviembre 2025, 00:05

Comenta

Este noviembre de 2025 quedará marcado en rojo en el diario personal de actor Pierce Brosnan después de que a principios de mes se reencontrara ... con su hijo Christopher, del que llevaba distanciado 20 años. El diario 'Daily Mirror' publicó las fotografías de ambos saliendo de un restaurante de Notting Hill, en Londres, acompañados por otro de los hijos del actor.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las amigas de Concha: «El fin de semana lo dejó, pero él no quiso salir de la casa de su padre»
  2. 2 Crimen machista en Campillos: la investigación apunta a una muerte por asfixia
  3. 3 Un detenido por el crimen a puñaladas en Yunquera
  4. 4 Directo | Inauguración de las luces de Navidad en Málaga
  5. 5 Golpe al narcotráfico en Vélez-Málaga: recuperan siete viviendas sociales utilizadas para el cultivo de marihuana
  6. 6 Dabiz Muñoz no vuelve a Málaga por Navidad: esta es la hamburguesería que lo sustituye
  7. 7 La llegada de la gripe y otros virus respiratorios se adelanta un mes en Málaga
  8. 8 Málaga rescata a un buque mercante que llevaba varios días a la deriva con 17 tripulantes sin víveres ni combustible
  9. 9 Fallece una malagueña de 44 años tras sufrir una caída en una montaña en Asturias
  10. 10

    La Junta no pone fecha aún al plan que podría permitir el salto de la Ronda Este en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Rupturas y reencuentros: las complejas relaciones paternofiliales de las estrellas

Rupturas y reencuentros: las complejas relaciones paternofiliales de las estrellas