El actor Miguel Ángel Muñoz saluda al actor Rodolfo Sancho Efe

Rodolfo Sancho reaparece con un nuevo proyecto bajo el brazo

El actor comenzará a grabar 'Trazos ocultos' el 14 de enero, coincidiendo con su cumpleaños

Joaquina Dueñas

Lunes, 1 de diciembre 2025, 13:32

Comenta

Rodolfo Sancho ha vuelto a ponerse ante las cámaras. Esta vez por su participación en un nuevo proyecto audiovisual de ficción junto a la actriz ... Toni Acosta. Ha sido durante el Atresplayer Day celebrado en Las Palmas de Gran Canaria este fin de semana, en el que la plataforma ha presentado sus próximos estrenos y novedades. El actor ha anunciado su incorporación a 'Trazos ocultos', un nuevo thriller producido por Buendía Estudios Canarias y participado por Atresmedia que promete «emoción, intriga y suspense» en torno a una vida aparentemente perfecta que se desmorona.

