Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Richard Gere y su mujer, Alejandra Silva EP

Richard Gere y Alejandra Silva ponen fin a su estancia en España

El actor ha confirmado su regreso a Estados Unidos después de un año en nuestro país

Joaquina Dueñas

Domingo, 26 de octubre 2025, 15:10

Comenta

A principios de noviembre de 2024, Richard Gere y su mujer, Alejandra Silva, se mudaron a España en lo que parecía un traslado indefinido, sin ... embargo, su estancia en nuestro país ha sido de apenas un año. Ha sido el propio actor quien ha confirmado su vuelta a Estados Unidos en una entrevista concedida en Nueva York durante la promoción de su documental 'Wisdom of Happiness' sobre el Dalai Lama. «Estuvimos en España durante un año», expresó hablando ya en pasado, para terminar dejando claro que «de hecho, ya hemos vuelto».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un trabajador de 34 años electrocutado en Málaga
  2. 2 Lluvias «localmente fuertes» y tormentas este domingo en Andalucía: activan avisos en dos provincias
  3. 3 Alarma en El Tarajal: un hombre armado con una pistola deportiva, disparos al aire y un herido por golpes
  4. 4

    La historia de la abuela Lola y su huida de La Cala del Moral en La Desbandá gana un premio al mejor ensayo del Ministerio de Educación
  5. 5 Sobresalto de madrugada en Teatinos: arde una extensión «grande» de matorral en el parque de La Laguna
  6. 6 Dónde comer un buen mollete en Málaga: 18 sitios para probarlos
  7. 7

    El fiscal pide 72 años de cárcel y 1,2 millones de euros de indemnización para el cura de Vélez-Málaga acusado de abusar de cuatro mujeres
  8. 8 Aemet amplía su alerta por fuertes lluvias y tormentas en Andalucía a cinco provincias este domingo
  9. 9 El detenido en Málaga por secuestrar a su expareja aprovechó que le dejó ver a sus hijos, de uno y tres años
  10. 10

    Restaurantes para celebrar el Día del Tren en Málaga: apeaderos, estaciones e incluso vagones para comer

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Richard Gere y Alejandra Silva ponen fin a su estancia en España

Richard Gere y Alejandra Silva ponen fin a su estancia en España