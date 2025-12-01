Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

R. C.

Un problema de salud obliga a Cayetano Martínez de Irujo a aplazar la misa por su madre

El hijo de la duquesa de Alba no ha podido tampoco disfrutar de su luna de miel con su reciente esposa, Bárbara Mirjan

Joaquina Dueñas

Lunes, 1 de diciembre 2025, 13:37

Comenta

Un nuevo bache de salud ha complicado la vida de Cayetano Martínez de Irujo que no ha podido disfrutar de su luna de miel con ... Bárbara Mirjan, con quien se casó el pasado 15 de octubre, y tampoco ha podido celebrar la misa en memoria de su madre como hace cada 20 de noviembre. El hijo de la duquesa de Alba ha revelado a la revista '¡Hola!' que todo iba bien tras la operación de espalda que a la que se sometió unas semanas antes de su enlace hasta que, a los pocos días, volvió a tener unos dolores «inhumanos» debido a «una infección». «He pasado unos días terribles», ha relatado.

