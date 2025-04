Nueva denuncia contra Anabel Pantoja y su pareja por haber presuntamente maltratado a su hija

Francisco José Fajardo Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 9 de abril 2025, 09:08 | Actualizado 09:24h. Comenta Compartir

Los problemas se acumulan para la pareja formada por Anabel Pantoja y David Rodríguez, que ha sido denunciada por la presunta comisión de un delito de maltrato infantil cometido sobre su hija Alma. Esta nueva denuncia se sumaría, en caso de ser admitida a trámite, al procedimiento que se tramita en el Juzgado de Instrucción número 4 de San Bartolomé de Tirajana por hechos también calificados como malos tratos infantiles, tras el ingreso hospitalario que sufrió la menor el pasado mes de enero en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria.

En esta ocasión, la denuncia -registrada el pasado 6 de abril- ha sido interpuesta por el abogado Jesús Alexis Bethencourt Rosillo, quien actúa «en su propio nombre y representación legal», según detalla el documento al que ha tenido acceso este periódico.

Según el escrito, el letrado grancanario se presenta como asesor jurídico de «diversas asociaciones civiles pro derechos de la infancia» y expone que ha advertido supuestas «nuevas conductas de explotación infantil, que no tienen una concreta tipificación en el Código Penal, cometidas además y principalmente por los propios padres» de la menor, «quienes para obtener un lucro directo o indirecto en las redes sociales, emplean la imagen y vivencia íntima de los menores». En resumen, sostiene que la pareja Pantoja-Rodríguez habría utilizado la imagen y vivencias privadas de su hija Alma en redes sociales con un posible fin eminentemente lucrativo.

«A resultas del ingreso hospitalario de gravedad de la menor», sostiene el documento, y el «posterior comunicado del TSJC en donde se afirma que los denunciados son investigados por un presunto delito de maltrato infantil a su hija», el letrado denunció que la investigada Anabel Pantoja empleaba «continuamente directa o indirectamente a la menor [...] en sus publicaciones y redes sociales». Bethencourt Rosillo añadió que realizó varias publicaciones sobre el caso de Anabel Pantoja y su pareja -adelantado en exclusiva por CANARIAS7 el 30 de enero- en su canal jurídico @jurisderecho de la plataforma TikTok, «desmintiendo las declaraciones de la denunciada en cuanto afirmaban que es protocolo común abrir diligencias previas judiciales de investigación cuando una menor ingresa en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria por una lesión».

A raíz de dichas publicaciones, el denunciante fue invitado a programas televisivos de la cadena Telecinco como 'Tardeando' y también '¡De viernes!', en el que -presuntamente- se emitieron las imágenes objeto de denuncia. El procedimiento inicial tramitándose en el Juzgado de Instrucción 4 de San Bartolomé de Tirajana. La autoridad judicial ha ordenado que se realicen las diligencias oportunas para poder esclarecer los hechos e ir a juicio, o archivar la causa.

De forma paralela, la pareja denunció ante la Fiscalía a cuatro periodistas, dos productoras y dos plataformas televisivas por la presunta comisión de un delito de revelación de secretos. Las diligencias de investigación siguen abiertas.

En concreto, el letrado hace referencia a un vídeo difundido en dicho programa '¡De viernes!', el 7 de febrero de 2025, donde se mostraba a la pareja con su hija en la playa de Patalavaca, en el sur de Gran Canaria. Según la denuncia, durante la grabación se observa cómo los padres alzaban el carrito de la menor por encima de una valla, al no contar «con acceso para carritos infantiles». Una maniobra que consideró de riesgo por el zarandeo que sufrió el cochecito al intentar introducirlo en la arena. «Alzaron el carro por encima de la valla del paseo para introducirlo en la arena, haciéndoles un extraño cuando estaba en el aire, produciéndose un zarandeo, en donde a punto estuvo de soltarse de sus manos y, consecuentemente, caer», reza la denuncia textualmente.

En dicho programa, uno de los contertulios, el periodista Antonio Rossi, se pronunció sobre el peligro de esa acción, aunque el abogado denunciante -que también participó en ese espacio televisivo- optó por no intervenir «por el plus de prudencia que le exige su condición de abogado» al no tener certeza de que la menor estuviera en el interior del carrito.

«Sí que no paso inadvertido», abundó el letrado, el hecho de que «para dar una exclusiva televisiva, los padres habían llevado a una bebé convaleciente a una pequeña cala, en un día caluroso y sofocante, del que su elección solo podía deberse», relató, «para conseguir intimidad para el rodaje, pues se trata de una playa poco frecuentada».

Días después, «los denunciados ya habían concedido un reportaje fotográfico en exclusiva a la revista Semana», manifestó, detallando que en «dichas fotografías se exhibía a la menor, insistimos convaleciente, al sol de las playas del sur de Gran Canaria».

Abunda Jesús Alexis Bethencourt Rosillo que, al intentar revisar la grabación del programa ¡De viernes!, comprobó que esa parte del contenido había sido editada antes de subirse a la plataforma digital MiTele —donde Mediaset aloja sus programas—, omitiendo precisamente el fragmento donde se visualizaba la maniobra del carrito y el comentario del periodista.

El denunciante contactó entonces con la productora del programa, recibiendo como respuesta que el contenido fue retirado debido a una supuesta denuncia presentada por Anabel Pantoja contra Mediaset.

En conclusión, para el denunciante «resulta evidente» que si «tan solo han sido recortados los fotogramas que evidencian que el carro se zarandeó y estuvo a punto de caer», no cabe «sino alcanzar la conclusión de que la menor se encontraba dentro del carro», lo cual «encaja perfectamente con el ocultamiento de la prueba, máxime si tenemos en cuenta que es innegable que la investigada y la familia Pantoja, en general, gozan de innumerables contactos en el mundo de la televisión».

Por ello, el abogado solicita que se admita a trámite esta denuncia y que, en su caso, se acumule al procedimiento ya abierto en el Juzgado de Instrucción número 4 de San Bartolomé de Tirajana, a fin de que se investiguen estos hechos junto a los ya existentes en las actuaciones.

Asimismo, solicita al juzgado instructor que libre oficio a la productora del programa Producciones Mandarina y a Mediaset para que remitan las grabaciones originales completas y no editadas del contenido emitido.

Temas

Investigación