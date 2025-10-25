Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El vestido 'made in Málaga' elegido por la infanta Sofía para los Premios Princesa de Asturias

La hija pequeña de los Reyes de España apostó para la ceremonia por uno de los diseños más virales de la firma Miphai, con sede en Málaga: un vestido en burdeos con una vistosa capa

Almudena Nogués

Málaga

Sábado, 25 de octubre 2025, 15:43

Es uno de los actos más simbólicos -y especiales- cada año para la Familia Real: los Premios Princesa de Asturias. Una fecha clave en la ... agenda tanto de los Reyes como de las infantas para la que miman cuidadosamente sus looks, conscientes de que las miradas están puestas, más que nunca, sobre sus estilismos. Y en esta ocasión Málaga estuvo presente en las etiquetas. Miphai, la firma de los gallegos Alicia Dávila y Miro Taboada (ambos afincados en la capital de la Costa del Sol, donde tienen su sede) fue la marca elegida esta edición por Sofía para tan señalada ceremonia. ¿Su apuesta? Un total look en uno de los colores de tendencia de esta temporada -el burdeos- compuesto por el vestido Ámbar Granate (de tirantes anchos, transparencias y bajo asimétrico) que completó con el 'chal brisa granate' en el mismo tono. Una propuesta perfecta para las invitadas de otoño de la que sigue habiendo tallas disponibles en la tienda on line, donde se vende a 179,99 euros el traje y 49,99 la capa.

