El vestido 'made in Málaga' elegido por la infanta Sofía para los Premios Princesa de Asturias

Es uno de los actos más simbólicos -y especiales- cada año para la Familia Real: los Premios Princesa de Asturias. Una fecha clave en la ... agenda tanto de los Reyes como de las infantas para la que miman cuidadosamente sus looks, conscientes de que las miradas están puestas, más que nunca, sobre sus estilismos. Y en esta ocasión Málaga estuvo presente en las etiquetas. Miphai, la firma de los gallegos Alicia Dávila y Miro Taboada (ambos afincados en la capital de la Costa del Sol, donde tienen su sede) fue la marca elegida esta edición por Sofía para tan señalada ceremonia. ¿Su apuesta? Un total look en uno de los colores de tendencia de esta temporada -el burdeos- compuesto por el vestido Ámbar Granate (de tirantes anchos, transparencias y bajo asimétrico) que completó con el 'chal brisa granate' en el mismo tono. Una propuesta perfecta para las invitadas de otoño de la que sigue habiendo tallas disponibles en la tienda on line, donde se vende a 179,99 euros el traje y 49,99 la capa.

La infanta Sofía completó su estilismo con unas bailarinas planas destalonadas de la firma Magrit en tono nude y complementos con detalles en dorado para dar un toque de luz al look final.

Detalle del look de la Infanta Sofía e imagen de Miro Taboada y Alicia Davila Phaithayad, fundadores de la empresa con sede en Málaga.

Miphai es una marca española con sede en Málaga, donde se encuentran parte de sus talleres (repartidos entre la capital y Madrid). Creada en 2019 como marca de moda para invitadas, hoy la firma también cuenta en su catálogo con colecciones nupciales -sector al que se abrió durante la pandemia-, accesorios y ropa para el día a día. La empresa, con casi medio centenar de empleados en plantilla, cerró 2024 con 9,5 millones de euros de facturación -que prevé casi duplicar este 2025.

Curiosamente, el gran despegue de esta empresa textil está ligado a la Familia Real. Letizia eligió un vestido suyo en otoño de 2022 -casualmente en la misma fecha, un 24 de octubre- para inaugurar la nueva temporada del Teatro Real. En aquella ocasión, hace ahora tres años justos, la Reina deslumbró con el modelo París, de falda midi asimétrica y un pronunciado escote de espalda. Un traje azul con manga francesa confeccionado en crepe con el que acaparó todos los flashes. «Nos ayudó a escalar muchísimo», admitieron recientemente a SUR los dueños de Miphai.

En la actualidad, la marca cuentan con tiendas propias en Madrid, Valencia, Sevilla y Barcelona; y cuatro puntos de venta más en el interior de centros El Corte Inglés (Valencia, Córdoba, Murcia, Zaragoza y Barcelona). Málaga, sin embargo, sigue siendo la asignatura pendiente de la empresa. Pese a nacer aquí, no existe actualmente un espacio en el que adquirir sus prendas, aunque como confesaron a SUR, están buscando locales en el entorno de calle Nueva. «Antes vendíamos en Málaga, pero la empresa ha crecido tanto que tuvimos que aprovechar todo el espacio para oficinas», detallaron.