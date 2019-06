El sofisticado armario de la diseñadora de bolsos malagueña Ana Vera

De pequeña, en la guarde, la llamaban 'Anita la fantástica', «porque raro era el día que no salía con algún collar colgado, un anillo puesto… siempre me ha gustado la moda», destaca. Pasaron los años y esa fascinación siguió marcando su vida. «Tengo todos los apuntes de la facultad lleno de bocetos, de dibujos de bolsos, de complementos… es mi pasión y tenía claro que alguna vez haría realidad mi sueño», confiesa. Y así ha sido. A sus 29 años, esta malagueña diplomada en Administración de empresas compagina su trabajo en el departamento de gestión patrimonial de la constructora de su familia con la gestión de su propia marca de bolsos: Vera Blonde (por sus dos apellidos, el último de ellos traducido al inglés). Diseños de líneas clásicas, sencillas y atemporales, de esas que resisten el embiste de las modas, hechos en Ubrique con piel de primera calidad y, sobre todo, muy femeninos. Un fiel reflejo de su personalidad. Ese toque 'lady' es precisamente el eje sobre el que giran sus cuidados looks, que sirven de inspiración a cerca de 60.000 personas que siguen a diario sus andanzas en su cuenta de Instagram en la que han puesto sus miras firmas nacionales e internacionales.

Poco amiga de etiquetas, esta joven -mamá de una niña de 2 años- no tiene complejos a la hora de flirtear con todas las tendencias. Eso sí, siempre sin perder su esencia personal. ¿Una obsesión confesa? Los zapatos. «Entro a una tienda mirando el suelo», bromea.

-'Anita la fantástica'. Tú misma has contado en alguna ocasión que ya de pequeña apuntabas maneras llegando día sí y día también a la guardería cargada de collares, anillos... ¿Dirías que el amor por la moda lo llevabas en el ADN? ¿Desde qué edad tienes recuerdos vinculados a este mundo?

- Es verdad que es algo que me acompaña desde muy niña. Todo el mundo me llamaba así: 'Anita la fantástica'. Ahora veo a mi hija...¡y es igual que yo! Eso se lleva dentro de alguna manera. Mi madre siempre me cuenta que le pedía todo lo que brillaba, me colocaba su ropa, le rompía sus pinturas... Ella se ponía muy nerviosa porque cuando se arreglaba para salir me colocaba a su lado mirándola desde abajo y no la dejaba tranquila analizando cada paso que daba: el look que elegía, el maquillaje... ¡me quedaba embobada!

-¿Cómo compaginas tu trabajo, en una constructora familiar, con tener tu propia marca de bolsos (Vera Blonde), atender a tus casi 60.000 seguidores en Instagram y ser mamá de una peque de 2 añitos que además demanda mucha atención? ¿Algún secreto para no volverte loca?

- Bueno, ¡algo loca ya me estoy volviendo! (risas). Las redes sociales cada vez ocupan una mayor parcela de mi vida y a su vez el diseño y gestión de mi empresa de bolsos también me va robando más tiempo. Ello me obliga a tener que planificarme muy bien la semana para estar con Ana y dedicarle tiempo de calidad sin el móvil en la mano; a trabajar cuando ella se acuesta hasta tarde, ponerme alarmas para que no se me olvide nada importante... Y pese a todo siempre está esa sensación de que estoy en todo y a su vez en nada. Es complicado.

- Llevas 6 años en Instagram y has logrado crear una comunidad fiel de cerca de 60.000 seguidores, acaparar la atención de marcas internacionales... ¿Cuál crees que ha sido la clave de tu éxito? Cercanía, looks fáciles de copiar, un estilo ecléctico que hace que llegues a distintos perfiles...

-¿La clave? Para empezar que he sido muy cabezota y no me he rendido pese a que algunas cosas que he visto en el entorno han hecho que me entren ganas de tirar la toalla. También me ha ayudado las personas que he encontrado al otro lado, que ya son amigas, y me han hecho recobrar la ilusión. Llevo dedicada a esto desde 2013 y mientras veo cómo algunos perfiles crecen muy rápido yo he ido lento y eso a veces desmotiva un poco. Más de una vez de bajón me he llegado a preguntar si estoy perdiendo el tiempo. He sido constante, fiel a mi estilo y a mi forma de ser... Y quien me sigue valora eso desde el principio. Esa es la recompensa.

-¿Qué es lo mejor que te ha dado esta red social? ¿Y lo peor?

- Lo mejor poder llegar a trabajar con marcas que jamás en mi vida pensé que se podrían fijar en mi y eso es una gran realización personal. Hablo de marcas nacionales potentes o internacionales como Bobbi Brown o la francesa Sèzane. Y sin Instagram esto nunca habría ocurrido. ¿Lo peor? Las ataduras. El tener que estar contando detalles de mi vida, conectada a un teléfono... el sacrificio de renunciar en cierto modo a mi intimidad. Pero sarna con gusto...

- Si tuvieras que definir tu estilo, ¿cómo lo harías? En tus fotos llevas la feminidad por bandera con looks muy 'lady' que destilan romanticismo...

- Me cuesta definirme. Diría que soy bastante clásica en algunas cosas, pero a su vez arriesgo mucho. Intento romper con algo e ir diferente, nunca como el resto.

- ¿Cuáles son las prendas más tú, aquellas que más te definen?

- Me encantan las camisas con detalles femeninos y especiales. Diría que es lo que más tengo. También los vestidos, más que los pantalones. Es la prenda femenina por excelencia y me siento muy cómoda con ellos. Vaqueros sin embargo tengo un cajón lleno pero nunca me los pongo porque no me acabo de ver con ellos ni encuentro el momento.

- ¿Alguna apuesta infalible en esta época para diario?

- En este tiempo tiro mucho de shorts con blusas. Hoy, por ejemplo, llevo unos en negro tipo chino de tiro alto con una blusa de manga de globo con estampado de lunares y rayas. Para completar, unas sandalias cómodas de tacón mini que me encantan.

- ¿Cuál es la tendencia que más te atrae de esta nueva temporada?

- Me encanta que hayan vuelto a cobrar importancia los hombros, las mangas, el escote... Casi todas las colecciones dan importancia a esta parte del cuerpo que años atrás estaba más olvidada. Son prendas que favorecen un montón y estilizan.

- ¿La última prenda en llegar a tu armario?

- Un vestido negro corto de Zara con mangas transparentes en forma de globo. Fresquito y con un toque especial. Me parece muy ponible e ideal para tener de fondo de armario ya que va genial tanto con unas sandalias o cuñas para diario como con un buen tacón.

- Dime tres fichajes top que recomiendes para esta primavera-verano

- Pues te diría unas sandalias de no más de 3 centímetros de un tacón finito, dado que al final sirven para el día a día o para ir más arreglada y son muy femeninas. También propondría un vestido blanco, que para mi son imprescindibles en esta época del año, y algún otro vestido básico midi con algún toque especial que suele ser muy recurrente cuando se va de vacaciones.

- ¡Háblame de Vera Blonde, tu marca de bolsos! ¿Cómo nace el proyecto y en qué punto se encuentra?

- Vera Blonde nace en 2014 cuando estaba acabando el máster en Dirección financiera. Una vez patentada la marca y los diseños, en octubre lancé la web y la tienda 'on line' y arrancó esta aventura. Luego tuvo un pequeño parón el año en el que nació Ana, con ventas residuales, hasta que terminé mi baja y decidí apostar fuerte en perseguir ese sueño y explotarlo.Ya llevamos nueve producciones. Ahora estamos a punto de recibir un nuevo modelo que tengo en fabricación -una versión del modelo classic más mini para eventos- y te diría que estoy con más ilusión si cabe que al principio. Mi objetivo es ir dedicándome poco a poco más a mi empresa e ir alejándome del mundo constructora.

- Cuéntanos cómo es tu armario. ¿Cómo lo ordenas y clasificas?

- Tengo un gran problema, porque tengo más ropa que espacio. Ello me obliga a ser práctica y honesta conmigo misma. Cuando hago los cambios sólo me quedo con lo que me pongo realmente y aquello a lo que doy más uso. También tengo la manía de ordenar por tipo de prendas: primero los top de tirantes, blusas, faldas, pantalones, vestidos cortos y largos. Además, en otro armario reservo las prendas más especiales y así cuando al look le falta algo me voy a esa zona que se que allí voy a encontrar algo que le va a dar fuerza y vida.

Su ruta de tiendas Zara. El buque insignia de Inditex no falta en sus looks. Uterqüe. «Me encanta sobre todo el diseño de sus zapatos», afirma. Mango. Otra de sus tiendas 'low cost' de cabecera. &Other Stories. «Me gusta mucho su punto y su bisutería». Sézane, Firma francesa con prendas románticas de estilo 'lady' que adquiere 'on line'.

- ¿Cuál es la joya de tu armario? Esa a la la que más partido le estás sacando últimamente...

- Una falda del año pasado de lentejuelas a la que le he dado muchísimos más usos de los que pensaba en un principio. Me la he puesto en varias ocasiones especiales como una pedida de mano, para cenar en vacaciones con sandalias planas, para un evento en Marbella... Me la compré pensando 'algún día me la pondré...' y '¡mira! curiosamente ha sido de las que más repetí el año pasado.

- ¿Qué papel juegan los complementos en tus estilismos?

- ¡Pues fíjate que no sabría decirte si me gustan más que la ropa! De hecho, por eso tengo la marca de bolsos. Tengo pasión por las gafas de sol y las pequeñas joyitas. Por no hablar de los zapatos. Entro a las tiendas mirando el suelo porque se me van los ojos a ellos, ¡me encantan! Más de una vez he empezado a idear un look por un zapato o unos pendientes.

- ¿Como han cambiado tus 'outfits' desde que eres mamá de Anita, que acaba de cumplir dos años?

-Ahora busco más ir acorde a mi nuevo papel. Ya no es tan impulsivo lo que me pongo, está más estudiado para ir con ella. Si voy al parque, por ejemplo, no me coloco el vestido corto ni el tacón más alto. Para mí la clave reside en planificar sin perder mi estilo. Pensar antes qué voy a hacer ese día con ella antes de arreglarme y así adaptarme.

- ¿Eres de las que la noche antes deja la ropa preparada en la silla?

- Antes era así... ahora tengo muchas otras cosas en las que pensar. Cuando estaba en la facultad incluso me probaba el día antes.

- ¿Qué ingredientes determinan cada día tu look?

- Mis planes con Ana, mi agenda laboral y el cómo me sienta en ese momento. Hay días en los que me pide el cuerpo ir mas cómoda, otros más sexy...y en función de ello voy buscando en mi armario aquello que más se adapte e identifique a ese estado de ánimo.