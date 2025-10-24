Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La Familia Real, en el Reconquista, antesala a la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias. Damián Arienza
Los 'looks' en la antesala a los Premios Princesa de Asturias

La Reina Letizia y sus hijas lo apuestan todo al traje sastre en las audiencias en el Reconquista

Las tres han coincidido en su 'look' del viernes por la mañana en Oviedo variando únicamente el color y algunos detalles

J. M. Puga

Viernes, 24 de octubre 2025, 16:27

Si algo siempre funciona para qué cambiarlo, habrán pensado la Reina Letizia y sus hijas a la hora de elegir su 'look' para las audiencias ... que como es tradición llenan de actividad el Hotel de la Reconquista la mañana en que se entregan los Premios Princesa de Asturias. De nuevo la Familia Real ha optado por ofrecer una imagen de unidad y las tres lo han apostado todo por el traje sastre, que se puede lucir en todas las estaciones y contextos sociales, modificando tan sólo el adorno y el tejido. Eso y el color son, precisamente, lo único que ha diferenciado sus propuestas este viernes por la mañana en Oviedo.

