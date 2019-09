«El objetivo de la Pasarela Larios es ampliar actividades para vivir una Semana de la Moda completa» Foto cedida por Maria José de su album personal. María José González, directora de la gran cita con la moda en Málaga, repasa las novedades del evento que celebrará su novena edición los próximos 13 y 14 de septiembre ALMUDENA NOGUÉS Málaga Sábado, 7 septiembre 2019, 13:41

Comenzó a desfilar a los 15 años fruto del azar. Y, caprichos del destino, acabó siendo 'Miss Costa del Sol' venciendo su reconocida timidez. Tras décadas durante los focos, hace 30 años dejó de desfilar para dedicarse a enseñar a otros a sacar lo mejor de sí ante las cámaras. Una labor que le apasiona. Creadora de una de las primeras agencias de modelos de la provincia, de certámenes como 'Linda España' o de NuevaModa Producciones, esta malagueña -nació en Medina Sidonia pero se vino con 10 años y malagueña se siente, «porque esta ciudad me lo ha dado todo»- puede presumir de ser la promotora de la pasarela más larga de Europa: la Pasarela Larios. Este años celebra su novena edición, los días 13 y 14 de septiembre y, como 'madre' de la cita, María José González no oculta su nerviosismo. «Las mariposas en el estómago cada año son mayores», recalca al tiempo que celebra el éxito de Larios, un evento marcado en rojo en el calendario de todo amante de la moda. Junto a ella repasamos las novedades de la próxima edición.

-Un año más, se aproxima la fecha que se ha convertido en el gran eje de su calendario laboral: los proximos 13 y 14 de septiembre Málaga volverá a desplegar la alfombra azul para celebrar su gran cita con la moda. La Pasarela Larios. Y ya van 9 ediciones. ¿Siguen las mariposas en el estómago?

Las mariposas claro que siguen...¡Y con mayor intensidad! Cada edición hay cambios, novedades, mucho trabajo y la ilusión de que cada detalle salga bien. Son doce meses con las miras puestas en la pasarela. Más de 200 trabajadores implicados, 100 modelos... ¡Mucha responsabilidad!

-Con casi 10 años ya de rodaje la Pasaralea Larios es una cita más que consagrada en Málaga. ¿En qué momento diría que se encuentra?

Se encuentra en un momento crucial. Muchos diseñadores a nivel internacional están fascinados con ella y quieren estar aquí. Y a su vez, de puertas a dentro, es una cita consagrada. Un punto de encuentro muy esperado cada año por los amantes de la moda en nuestra ciudad. Va por un excelente camino a punto de dar ese paso definitivo de gigante que yo pretendo para ella. El apogeo está a un paso. En esta edición hemos tenido, además de los dos días de desfiles, conferencias, mesas redondas con destacadas personalidades de la industria y una exposición. Así, durante estos días y hasta la celebración del desfile, las oficinas de CaixaBank en la calle Liborio García albergarán una muestra con vestidos de los diseñadores malagueño Montesco, Rafael Urquízar, Xisco Morales, Ángel Palazuelos, Susana Hidalgo, Juan Segovia, Jesús Segado, Antonia Galiano y Gemma Melé.

-Esas actividades paralelas, complementarias a los desfiles, eran necesarias para lograr que Larios sea más que una pasarela y de el salto a convertirse en un acto que eche raíces por toda la ciudad. Era una gran asignatura pendiente...

- Pues sí... y en ello estamos. Este año, como ya he comentado, se han programado conferencias, una exposición, mesas redondas... el objetivo es ampliar las actividades para celebrar una gran Semana de la Moda, que sea completa. La idea es que haya desfiles en más escenarios, y estamos avanzando. Ese es el camino a seguir. Que Larios sea una gran fiesta para todos los amantes de la moda. Un evento de ciudad.

-El año pasado la lluvia empañó el arranque de la pasarela. Esta edición entiendo que arranca pues con más ganas que nunca...¿ya ha llevado huevos a las Clarisas?

(Risas). ¡No! Este año no va llover . Llevo más de diez días mirando las previsiones y de momento no dan agua. El año pasado nos cayó un pequeño chaparrón pasajero... luego paró pero claro la gente ya se había ido. Fue una pena pero esta edición confiamos en que la lluvia no nos desluzca.

-Más de 15.000 espectadores alrededor de la alfombra más larga de Europa con más de 300 metros de recorrido. ¿Podríamos decir que la Pasarela Larios es una de las fiestas de la moda más multitudinarias del mundo?

Diría que sí. Es la alfombra más grande. Personalmente no conozco otra fiesta de la moda con más invitados. Una congregacion con tanta gente. Es una cita única en el mundo no solo por los metros de pasarela sino por su escenario, por lo bonita que es la calle Larios. La gente que viene de fuera y la ve se quedan alucinados. ¡No se lo esperan! No te imaginas los mensajes que recibo al respecto.

-Este año de nuevo se apuesta por los jóvenes. Así, debutará Xisco Morales -ganador de Málaga Crea 2019- y se incentivará a los nuevos talentos con el reconocimiento 'Moda Creativa Pasarela Larios'. En lo que a diseño de moda se refiere ¿cómo diría que llegan las nuevas generaciones?

Las nuevas generaciones en Málaga viene pisando muy fuerte. La colección de Xisco es extremadamente bonita y bien confeccionada. Vienen empujando con ganas para hacerse un hueco. Y el esfuerzo debe ser grande porque en esta ciudad hay tal categoría que es difícil llegar al nivel de los diseñadores ya consagrados. Yo que viajo mucho, que me gusta darle la vuelta a las prendas y mirarlas bien por dentro... ¡es que lo que se cose en Málaga es único! Tenemos modistos con gran nivel de excelencia en su trabajo. Larios permite que los jóvenes que llegan se ilusionen para en un futuro ser ellos los protagonistas. Se ha perdido la costura a mano y hay que potenciarla. Poner en valor las cooperativas que hay por los pueblos... Para todos ellos Larios es un escaparate y un estímulo importante. Además, como novedad este año junto a Sabor a Málaga de Diputación celebraremos un concurso en el que 15 diseñadores competirán por realizar el mejor traje inspirado en frutas de Málaga como el mango o el aguacate. ¡Me parece súper interesante!

-Y de jovenes promesas a modistos ya consagrados. Este año el alfiler de oro se lo llevará Montesco. ¿Qué representa esta pareja de diseñadores para la moda local?

Los Montesco (Mario Camino y Carlos Aguirre) son toda una institución en Málaga. Su costura es muy exquisita, con unas terminaciones impecables. Además tienen un estilo propio fácilmente reconocible. Su Alfiler de Oro es más que merecido.

-Este año, por segundo consecutivo, se concederá el Premio Maribel Yébenes a los mejores modelos. ¿Este reconocimiento supone una inyección de estímulo para quienes desfilan en Larios?

Así es. Se trata de un galardón que reconoce el trabajo y el esfuerzo que realizan todas las modelos sobre la pasarela ¡Porque no olvidemos que sin ellos no sería posible! Personalmente he luchado para que exista este premio; me parece importante poner en valor su profesionalidad y me consta que todos ellos están muy ilusionados con él. En Málaga tenemos modelos estupendas que se comen la pasarela. Faltaba ese premio.

-En esta edición vuelve a haber nuevos protagonistas sobre la alfombra azul como Piugan, el empresario y diseñador Félix Ramiro con su firma especializada en diseño de hombre o la diseñadora de alta costura argentina Romina Brunelli. ¿Recibe muchas ofertas del otro lado del charco para venir a desfilar en Málaga?

Cada vez más. En el caso de Romina viene por primera vez enamorada de la pasarela y trae una coleccion muy bonita. Es cierto que se interesan muchos diseñadores, pero ahí está luego el trabajo de selección, de cuadrar fechas con ellos...

-El sector de la moda cada vez tiene mayor peso en nuestra ciudad, ¿cree que Larios ha contribuido?

Han ido de la mano. Es cierto que desde que se hace Larios la moda en Málaga ha ido cogiendo mayor protagonismo, impulso...y diseñadores que no eran tan conocidos a nivel internacional se han puesto en el escaparate. Un ejemplo es Jesus Segado, al que llamaron para desfilar en Paris. A su vez, esta pasarela ha dado ilusión a los jovenes, que ven que se apoya lo que hacen y tiene salida. Todo ello gracias a su vez al respaldo institucional, cuyo comprometido es vital.

- Como 'madre' de la pasarela, ¿qué futuro quiere para su 'hija'? ¿Algún reto confesable a corto plazo?

Como cualquier madre lo mejor para un hijo. Esta pasarela me ha salido del alma y estoy enamorada de ella. Como tal, quiero su mejor futuro. El reto es el que ya he mencionado, que cada dia pueda dar cabida a más diseñadores internaciones, ampliando el circuito con nuevos escenarios, y prolongar la cita a una semana en la que haya otras actividades paralelas complementarias sobre moda. En ese camino ya estamos así que yo feliz.