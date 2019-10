Organizan en Málaga un showroom con ropa usada en rodajes de cine y televisión a precios de saldo La escuela DNI School acoge esta cita los días 14 y 15 de octubre en horario de 11 a 15 horas ALMUDENA NOGUÉS Málaga Sábado, 12 octubre 2019, 00:48

La escuela de maquillaje y asesoría de imagen DNI School organiza los próximos lunes y martes 14 y 15 de octubre una venta muy especial para amantes tanto del séptimo arte como de la moda. Se trata de un 'showroom' impulsado por la estilista malagueña Menchu Picarzo en el que podrán adquirirse a precios de saldo - entre 10 y 25 euros- ropa y complementos adquiridos para distintos rodajes.

«Si bien muchísimo vestuario de cine se alquila a empresas como Peris o Cornejo, dos de los grandes de España, otras muchas prendas tras ser probadas y empleadas no se devuelven y acaban formando parte del peculiar fondo de armario del estilista. Y son algunas de estas las que vamos a sacar ahora a la venta en Málaga», destaca Picarzo, que organiza este peculiar mercadillo en la antesala del nuevo curso en el que impartirá 'Estilismo para el audiovisual'.

Así, durante la venta -que se desarrollará en horario de mañana de 11 a 15 horas- se podrán ver prendas que han dado vida a diversos personajes. «Tendremos cositas de macas como Cavalli, Ralph Laurent o de diseñadores más punteros como Alexander Medel para Lazy Oaf», sostiene. Se trata de looks que se han 'paseado' por películas como la Alemana 'Alles inklusive' -de la ganadora de un Oscar Doris Dorrien- por series juveniles como 'Lost in the west' (el sombrero auténtico cowboy que luce su protagonista hecho en cuero), o anuncios publicitarios como la campaña de 'Veranonce', la última del hotel Don Carlos de Marbella de la manos del prestigioso fotógrafo de Vogue Coke Bartrina o la última campaña realizada por David Triviño para 'Dunkin donut'. También estará, como adelanta Menchu, el abrigo que lució Asun Ayllón en uno de los cortometrajes proyectados en el Festival de Cine de Málaga 'La huida' del malagueño Pablo Ros.

Un total aproximado de 34 piezas, complementos y detalles que se venderán entre 10 y 25 euros (exceptuando el traje de Cavalli y el vestido de Paula Echevarría y la torera tipo chanel). Además, el showroom estará decorado con los collages de @lamenchucollages que siempre le hacen un guiño al cine.