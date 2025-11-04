Julieta Brand se muda al polígono Santa Teresa

A Julieta el traje hacía tiempo que ya se le había quedado pequeño. Surgió la oportunidad de un nuevo local y su fundadora, la malagueña Maryam Blanes, ... no se lo pensó dos veces. Era el momento de crecer y dar el salto a un nuevo espacio -más grande- que le permitiese integrar la zona de trabajo de confección y diseño del taller con el showroom. ¿El resultado? Una nueva sede que acaba de abrir sus puertas en el Polígono Industrial Santa Teresa, en calle Caleta de Vélez número 1.

Se trata de la tercera ubicación de la firma textil desde que en diciembre de 2022 comenzó su aventura empresarial desde un tercer piso del antiguo edificio del Café Central, en plena plaza de la Constitución. De allí, a comienzos de 2024, Julieta se mudó a un estudio del Paseo de Reding. Pero a aquel local de 45 metros también le estallaron las costuras. «Necesitábamos más espacio. Y aunque a priori nos habría gustado algo más céntrico, por metros y por precios es prácticamente imposible. Aquí en el polígono podemos tener el taller y el showroom juntos y, además, con la comodidad de estar más cerca de los proveedores», subraya Blanes.

Para celebrar la apertura, la firma está liquidando su stock de muestrarios o sesiones de fotos a un precio único de 50-70 euros

La nueva tienda está desde este lunes abierta al público con un aliciente extra: Julieta -que nunca hasta ahora había aplicado rebajas en su colección- está liquidando su stock de prendas -caracterizadas por las lentejuelas, las hombreras, los detalles de brilli brilli y los aires goyescos- usadas en muestrarios, sesiones de fotos o shootings a un precio único de 50-70 euros.

Tras un mes de octubre de obras y reformas, el nuevo local ya encierra el espíritu de la marca. «Queríamos que aunque estuviera en el polígono tuviera esa energía tan de Julieta, que se respirase moda y diseño y nuestra esencia de siempre y creo que lo hemos conseguido», celebra Maryam Blanes.

La nueva tienda está desde este lunes abierta al público con un aliciente extra: Julieta -que nunca hasta ahora había aplicado rebajas en su colección- está liquidando su stock de prendas -caracterizadas por las lentejuelas, las hombreras, los detalles de brilli brilli y los aires goyescos- usadas en muestrarios, sesiones de fotos o shootings a un precio único de 50-70 euros.

¿Nuevo reto?: una colección más casual de diario

Preguntada por sus nuevo proyectos, Blanes explica que actualmente -y aprovechando el salto de la mudanza- están centrados en la organización interna y en «coger aire para todo lo que vendrá en 2026». «En febrero quiero hacer un gran desfile y presentar una colección más casual, de diario. Hay muchas mujeres que nos comentan que les encanta Julieta pero no tienen bodas ni eventos especiales. Para todas ellas queremos sacar una línea de prendas más ponibles y más fáciles de llevar en el día a día y en ello estamos trabajando ahora», revela al tiempo que adelanta que tendrá «un guiño muy malagueño».

Julieta Brand es la apuesta personal de la malagueña Maryam Blanes, quien dejó la estabilidad de su trabajo en la Cámara de Comercio para lanzarse -sin red- a la piscina empresarial. Como ella misma cuenta, fueron sus dos hijas -Cayetana y Miranda- las que le impulsaron a tomar esta decisión. «Pensaba qué quería enseñarles, qué quería transmitirles a ellas... Quería que aprendiesen a perseguir sus sueños pero, ¿cómo iba a enseñarles eso si yo misma no lo hacía? Ahí fue cuando dije, ¡al carajo!, esto es algo que tengo que hacerlo sí o sí», afirma la hoy empresaria.

¿Por qué Julieta? Porque así iba a llamarse el bebé de una íntima amiga, que acabó siendo niño. «Le propuse ponerle el nombre a mi marca. ¡Julieta tenía que nacer sí o sí!», subraya. Y fue así fue como nació esta enseña local, con el mismo ADN en sus genes que su creadora: intensa disfrutona, enérgica, valiente, entusiasta y, como ella siempre recalca, defensora del brilli brilli por encima de todo, «sino la vida es muy aburrida».