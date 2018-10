Nº8: así es la empresa malagueña que viste a Maluma En el último mes el cantante colombiano se ha dejado ver en dos ocasiones con las camisas realizadas a mano y a medida por dos jóvenes diseñadores de Málaga ALMUDENA NOGUÉS Málaga Domingo, 21 octubre 2018, 01:54

A principios de septiembre sonó su teléfono. Nunca se hubieran imaginado que se produciría esa llamada. Fue el propio estilista del cantante el que, como es habitual en estos casos, hizo las gestiones pertinentes. Habían visto su colección por redes sociales y querían un par de prendas. Maluma se encontraba en plena gira europea. En ese momento hacía parada en Madrid en el hotel Villa Magna. Y allí precisamente fue la cita. Una entrega exprés. Sin demasiadas expectativas por parte de los malagueños. «Sabemos que tiene un contrato muy potente con Dolce & Gabbana para sus apariciones públicas así que verdaderamente no pensábamos que se pondría nuestras camisas», admiten. Pero la sorpresa llegó. Y antes de lo esperado. Durante su paso por Sevilla, el día 9 de septiembre, el artista compartió una publicación en su cuenta de Instagram luciendo su modelo Cyril en verde esmeralda. Una atrevida camisa de corte pijama con ribetes dorados muy llamativa. En pocas horas los 'me gusta' se dispararon hasta los 1.104.496. Al mismo ritmo que el tráfico de la web de estos jóvenes emprendedores, responsables de la firma Nº 8 Spain. 24 horas después agotaron existencias de la blusa.

Otro ÉXITO en mayúsculas para estos diseñadores malagueños que allá por enero de 2015 decidieron dar el salto a Madrid dispuestos a materializar el que siempre había sido su sueño: vivir de la moda. En la maleta, Demetrio de la Torre -periodista y profesor de moda de 28 años- y Alberto de Santiago -diseñador con titulación en corte y confección, de 30 años- llevaban mucha ilusión y ganas de romper moldes con su peculiar forma de entender esta industria centrada en su clara vocación unisex. «Apostamos por prendas de calidad y un modelo de negocio totalmente artesanal y a medida del cliente. Ropa sofisticada y atemporal que pueda llevar cualquiera que se sienta cómodo con nuestro estilo, sin importar la edad o el sexo», advierte De la Torre.

Con estos mimbres nació Nº8 Spain en noviembre de 2015. Un nombre más que estudiado. «Queríamos una marca libre de barreras idiomáticas y lo del número nos pareció una buena opción por ser además muy gráfico y reconocible. Alberto nació en 1988 y además el ocho representa el infinito y nos da muy buenas vibraciones, de ahí la elección», explican desde su centro de operaciones: un pequeño taller en plena sierra en el municipio de Collado Villalba, a unos 40 kilómetros de Madrid. Allí trabajan a destajo seis personas -cuatro fijas y dos itinerantes- para dar forma a sus cuidadas colecciones. Eso sí, cada una de sus prendas, sin excepción, pasa por la lupa de Demetrio o Alberto antes de enviarlas. «Nos gusta supervisar todo. Darle la vuelta a cada chaqueta o pantalón, revisar cada terminación...nuestros controles de calidad son exhaustivos porque entendemos que ello forma parte de la propia experiencia de compra que merecen nuestros clientes».

Arriba, Demetrio de la Torre y Alberto de Santiago, fundadores de la marca. Abajo, el influencer Filippo Fiora con un total look de Nº 8 y detalle de la camisa que llevó Maluma en verde esmeralda y ribetes dorados.

Una de sus prendas icónicas, la que le abrió en sus comienzos las puertas de los armarios de muchos influencers de todo el mundo, fue su camisa pijama. Su lanzamiento en verano de 2016 fue «un absoluto boom» como recuerda De la Torre. «Y es que hasta ese momento pocos hombres se habían atrevido a llevar una prenda así en su día a día», subraya. El secreto de aquel triunfo fue mimar al milímetro el patronaje para lograr elevar a la máxima potencia su nivel de sofisticación. Y el 'street style' no tardó en entonarles el sí quiero.

Igual de aplaudida fue la que hoy día sigue siendo otra de sus incombustibles 'best seller': su blusa con lazada en el cuello. A ellas han caído rendidos grandes prescriptores de tendencias internacionales como son The Birkin Boy o Filippo Fiora -responsable de uno de los principales blogs italianos de moda masculina (thethreef) y amigo íntimo de la 'it gilr' por excelencia, Chiara Ferragni. «Nosotros siempre decimos que nuestros grandes principales embajadores son nuestros clientes que confían en nosotros pero está claro que aparecer en publicaciones de Instagram de personajes con tanta capacidad prescriptiva ha sido fundamental para nosotros» reconoce Demetrio de la Torre.

Y es que en plena era 3.0, las redes sociales constituyen «el 200%» de su negocio, como bromea el periodista malagueño. Y el colectivo homosexual acapara el 80% de su público. «Son personas más abiertas de mente estilísticamente hablando», sostienen. No obstante, aclaran que si bien los 'total look' de Nº 8 pueden ser más atrevidos en su catálogo hay muchas prendas básicas pensadas para enriquecer un buen fondo de armario y dirigidas a todo tipo de clientes. «Tenemos camisas que sientan genial desde con unos vaqueros, a en un look de boda o que puede llevar un abuelo de 90 años», defienden.

¿Su filosofía de base? Tomar prendas femeninas de base y «masculinizarlas» de la forma más sofisticada posible. El resultado son prendas especiales y versátiles que sobreviven el embiste de las tendencias cíclicas y que además se confeccionan con las medidas del cliente -lo cual es un gran plus- y tienen la opción de personalizarse con, por ejemplo, las iniciales. «Hasta esta última colección no hemos introducido estampados porque cansan más y son más efímeros. Nuestra paleta base la integran el azul marino, el negro y el blanco», detallan.

Preguntados por el destino de sus pedidos destacan que el 90% van fuera de España, lo que evidencia a su juicio la fuerza de Internet. «El 40% proceden de EE.UU y el resto diríamos que se reparten entre Europa central y norte -países como Alemania, Francia o Italia, Suecia, Bélgica, Dinamarca o Reino Unido. Por llegar hemos llegado hasta una isla llamada Nueva Caledonia,al sudoeste del océano Pacífico, al este de Australia. «Tuvimos que buscar en el mapa donde estaba y todo», sostienen.

Sobre sus retos futuros, junto al lanzamiento de su nueva colección -con novedades como la incorporación del tejido vaquero- estos malagueños preparan su primer punto de venta en Italia al tiempo que tienen sobre la mesa proyectos curiosos como el vestuario de la gira internacional de il Divo. Y mientras tanto... Maluma sigue eligiéndolos. El pasado 12 de octubre el colombiano subió a stories de su cuenta de Instagram una foto con otra de sus camisas. En esta ocasión una blanca de doble abotonadura que lució en un selfie ante el espejo ante sus 36 millones de seguidores.