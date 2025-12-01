Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Desvelan nuevas pistas sobre el vesstido de Cristina Pedroche para las Campanadas 2025: «Va a ser muy grande»

Josie, su estilista, avanza cómo será el 'look' de la presentadora y Atresmedia lanza el primer adelanto

SUR

Lunes, 1 de diciembre 2025, 14:14

Comenta

Es uno de los looks más esperados del año. De los que más expectación despiertan y el que más reacciones suma -tanto aplausos como críticas- ... en el debut de cada calendario. Hablamos, claro está, del vestido elegido por Cristina Pedroche para Nochevieja. Este 2025 serán sus duodécimas Campanadas desde la Puerta del Sol y la presentadora de Atresmedia ya ha comenzado con la promoción. Las primeras filtraciones apuntan a que su estilismo girará en torno al número 12. La pista la ha aportado el autor del 'outfit', Josie. El estilista de Pedroche ha confesado a Europa Press que el concepto estará relacionado con las doce uvas y los doce años que la presentadora lleva dando las Campanadas: «Es el año que necesitábamos hacer este 'look' y aquí esta».

