Desvelan nuevas pistas sobre el vesstido de Cristina Pedroche para las Campanadas 2025: «Va a ser muy grande»

Es uno de los looks más esperados del año. De los que más expectación despiertan y el que más reacciones suma -tanto aplausos como críticas- ... en el debut de cada calendario. Hablamos, claro está, del vestido elegido por Cristina Pedroche para Nochevieja. Este 2025 serán sus duodécimas Campanadas desde la Puerta del Sol y la presentadora de Atresmedia ya ha comenzado con la promoción. Las primeras filtraciones apuntan a que su estilismo girará en torno al número 12. La pista la ha aportado el autor del 'outfit', Josie. El estilista de Pedroche ha confesado a Europa Press que el concepto estará relacionado con las doce uvas y los doce años que la presentadora lleva dando las Campanadas: «Es el año que necesitábamos hacer este 'look' y aquí esta».

En la misma línea se ha manifestado la propia Cristina Pedroche: «Es el año que más me ha costado. Este es muy especial y lo que tenemos preparado es muy grande. No va a dejar a nadie indiferente», ha adelantado.

Los términos de 'grande' y 'especial' también están presentes en el avance lanzado por Atresmedia, que este año ha decidido que Pedroche y Chicote sea la pareja de las Campanadas de todas sus cadenas, La Sexta incluida.

💥 Preparaos para el mayor evento de estas navidades.



🔔Unas campanadas como nunca habéis visto.



Porque lo que tenemos preparado... ES MUY GRANDE. 😉 #CampanadasA3



Te lo contamos: https://t.co/wtaOzpfrYF pic.twitter.com/ctutyDi0pB — Antena 3 (@antena3com) November 29, 2025

«Lo que tenemos preparado... Es muy grande», apuntan desde la cadena audiovisual recalcando en mayúsculas el término 'grande'. «Preparaos para el mayor evento de estas Navidades. Unas Campanadas como nunca habéis visto», promete Atresmedia en la introducción del vídeo promocional.

En las imágenes se ve a Chicote y a Pedroche, con un vestido que deja ver parte de su cuerpo desnudo, invitando a la audiencia a seguir el próximo 31 de diciembre las Campanadas en Atresmedia. En ese instante, una trabajadora pronuncia la palabra 'corten' que indica que el anuncio ha finalizado. Entonces, Chicote bromea: «nos estemos pasando un poco con las Campanadas». A lo que Pedroche le replica: «Este año tenemos preparado algo muy especial y muy grande».