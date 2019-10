El armario de Edu Valderrama: todo un dandi del siglo XXI

Su pasión es la moda. Un universo que, según confiesa, le fascina desde muy niño. Entonces no ponía reparos a acompañar a su madre y a sus tías de tiendas y mientras le dejaban guardando la cola para pagar él disfrutaba revisando las últimas colecciones colgadas en los percheros. Dispuesto a compartir su visión fashionista y enseñar al mundo sus looks diarios, en diciembre de 2014 Eduardo Valderrama decidió abrirse en secreto un perfil en Instagram. Durante meses no se lo dijo a nadie ni mostró su cara, de ahí el nombre que aún conserva su cuenta @mrwhospain. Hoy, casi cinco años después -y ya con aquel pudor inicial superado- este joven de 28 años licenciado en Dirección y Administración de Empresas puede presumir de ser de los 'influencer' masculinos más populares de Málaga, con cerca de 41.000 seguidores en dicha red social. ¿Las claves de su éxito? Fotografías muy depuradas estudiadas al detalle en las que muestra propuestas de base clásica en las que integra con acierto las últimas tendencias de temporada. Todo un dandi del siglo XXI.

-La moda se ha convertido en uno de los ejes de tu vida. ¿Desde cuándo esa pasión por esta industria fashionista?

- Desde pequeño siempre me ha apasionado el mundo de la moda, la imagen y el arte en general. Me encantaba ir con mi madre y mis tías de compras. Recuerdo que me ponían en las colas mientras ellas acababan de coger ropa y ahí ya sentía ese gusanillo y disfrutaba mirando los percheros, ¡me fascinaba! Con 13-14 años ya empecé a interesarme por los desfiles de alta costura y por las revistas especializadas de moda. Ya sentía una gran atracción por todo este mundo.

- En 2014 decidiste abrir una ventana en el gran escaparate de Instagram para mostrar tus looks. Y 5 años después has logrado conquistar a cerca de 41.000 personas. ¿Cuál crees que ha sido tu secreto?

- Pienso que el profesionalizar mucho las redes y cuidar al máximo la imagen que quiero proyectar y la estética de las fotos con looks muy depurados. A veces recibo críticas de que mi perfil no es natural, pero es que busco ese lado más artístico. Esa es mi forma de entender la moda y mi perfil en Instagram. Además, intento estar constantemente actualizado en temas de edición, herramientas para stories, etc y ello contribuye a dar un resultado visual que mis seguidores agradecen.

-Detrás de cada foto que vemos en tu perfil, pues, hay una gran planificación previa. ¿Cuánto trabajo hay detrás que no se ve?

- Hay mucho trabajo invisible, sí. A mi me gusta estudiar bien cada foto: es muy importante elegir el escenario más adecuado, la hora del día en la que haces la foto y luego realizar una buena labor de edición, de retoque de color... todo eso puede convertir una foto normal en un fotón. Hay veces que puedo tirarme casi dos horas retocando una imagen para eliminar el ruido de gente de detrás. Hay muchas personas muy anti photoshop que critican que con ello se pierde frescura, en mi caso lo uso para destacar el look y eliminar aquellos elementos que distorsionan.

- Eres licenciado en ADE pero actualmente son las redes sociales el eje de tu profesión, ¿con qué otros trabajos las compaginas?

- En estos momentos me dedico a gestionar los perfiles de redes sociales de algunas empresas, me encargo de los contenidos del blog de moda del centro comercial Vialia y soy empleado de Uterqüe. Todo este sector centra mi forma de vida y a corto plazo me gustaría especializarme también en la asesoría de imagen, un ámbito que también me apasiona.

- Hablando de tu estilo personal, tu base es clásica pero uno de tus puntos fuertes es el no tener miedo a arriesgar y saber integrar las últimas tendencias. ¿Cómo logras ese complejo equilibrio?

- Mi clave es no perder mi esencia: yo soy de base clásica, de un estilismo depurado y formal, pero también he tenido etapas vitales en las que me dejo influir por mi momento personal, más rebelde, y eso se acaba notando en tu imagen. Intento mantener una línea coherente sin dejar de jugar con las tendencias, adaptándolas a mi estilo y a mi realidad. No mido 1,80 y hay cosas con las que no me veo favorecido. La clave reside, pienso, en conocerse bien a uno mismo y en base a tu estilo adaptar la moda y jugar con clásicos atemporales.

- ¿Dirías que la moda masculina puede llegar a ser aburrida?

No. En absoluto. Simplemente es un mercado desconocido. La gente no ve el potencial. De hecho, pienso que hoy día es uno de los nichos mas potentes de la industria de la moda, que está experimentando un crecimiento brutal. Tradicionalmente el hombre no ha concebido esa preocupación por su imagen, por la estética, por la belleza en general... pero esa barrera se está haciendo ya más fácil de romper.

- ¿Y cuál es tu fórmula para que no lo sea (aburrida)?

- Jugar con los complementos y accesorios, que son los que al final transforman un look plano de una estética muy sobria en algo más moderno y rompedor. El calzado es súper importante, de hecho defiendo que un 'outfit' empieza siempre por los pies: un zapato sucio se carga un look. A mí me gustan los contrastes: cambiar por ejemplo un mocasín por unas deportivas clásicas tipo Stan Smith de Adidas en un look más serio de pantalón azul marino con camisa blanca. También me funciona el introducir prendas por dentro del pantalón, que da un toque especial: como camisas, jerseys... ¡el efecto estiliza! ¡Y adoro los looks a capas!: ponerme una camisa abierta sobre una camiseta, un abrigo encima de una chaqueta...

- En tu día a día, ¿qué prendas suelen componer tus looks para una rutina cualquiera?

- Pantalones con pinzas siempre de tiro alto, una camisa 'denim' pero con un corte o tejido más formal, un mocasín de borlas... Intento ir cómodo sin grandes complicaciones pero sin perder ese toque chic.

- ¿Alguna debilidad confesa?

Los accesorios de marcas top. Me gusta introducir en un look básico 'low cost' un cinturón, unas gafas, un zapato o una mochila o riñonera -que me encantan- de alguna firma más especial como Gucci, Louis Vuitton o Dior. ¡Así se transforma por completo!

- Cara a la nueva temporada, ¿algún fichaje estrella al que ya hayas sucumbido?

- Una sobre camisa de piel en color camel (un tejido que vuelve pisando fuerte, también para hombres) y unas botas Chelsea a las que voy a sacar mucho partido este otoño.

- Para un evento, ¿cuál es tu apuesta para ser el perfecto dandi?

- Diría que un pantalón de pinza tipo tapered, con camisa celeste o blanca, blazer con algún estampado tipo Príncipe de Gales u ojo de perdiz y algún chaleco, por los que tengo debilidad. ¡Me gustan muchísimo cruzados, dan un punto diferenciador, son muy elegantes! Y para rematar, unos Loafers de doble hebilla.

- Hablemos de tu armario, ¿cómo lo organizas?

- El mío es abierto, tipo vestidor, e intento organizarlo por prendas pero sin seguir ningún orden por color concreto. Eso sí, las perchas me gustan todas iguales y los zapatos en sus cajas originales.

- ¿Cuál dirías que es la joya de tu vestidor? Esa prenda especial que te soluciona siempre un look...

Una camisa blanca de Zara que diría que es por la que más me han preguntado en Instagram y que me pongo muchísimo. Es tipo pintor, algo 'oversize' con cuello mao y manga un poco globo. El día que se me pase mandaré a que me saquen el patrón en varios colores porque me apasiona. ¡Hasta me han parado varias veces por la calle para saber de dónde era! Es básica pero tiene un corte muy diferente.

- Para terminar, una curiosidad: ¿con qué prenda no te veremos nunca?

- Con un pantalón de tiro bajo. No me veo favorecido jamás.