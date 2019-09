El armario de Esperanza Aragón: una maestra del estilo

La infancia la pasó entre los «vaqueros 501» de las 'Galerías Mónaco' de Alhaurín el Grande, donde trabajaba su madre en un negocio familiar. Entonces lo de conciliar eran palabras mayores y Esperanza Aragón se entretenía muchas tardes con los catálogos de Mango que sus hermanas -es la pequeña de cinco- le traían cuando 'bajaban' a Málaga. La fascinación por la moda, pues, se forjó en esta malagueña, desde muy temprano. Un hobby que allá por 2014 le empujó a empezar a compartir sus looks en Instagram. Desde entonces, su naturalidad y sus propuestas 'low cost' -fáciles de copiar- han seducido a una comunidad de más de 21.000 seguidores que siguen a diario el 'life style' de esta profesora de Torremolinos de 31 años.

Siempre con la feminidad por bandera - 'el 'leitmotiv' de sus 'outfits'- esta 'influencer' no tiene complejos a la hora de flirtear con todas las tendencias. ¿Su último descubrimiento? Los pantalones que arrasan esta temporada: los 'slouchy' -véase tiro alto, cintura ancha, tobilleros y con dobladillo- «Son comodísimos y dan mucho juego», indica. ¿Una obsesión confesa? Los zapatos y los bolsos. «Me vuelven loca», bromea.

- Pese a no ser tu profesión, la moda se ha convertido en uno de tus grandes hobbies y desde Instagram inspiras a una comunidad fiel de más de 21.000 personas. ¿Cuáles dirías que es el secreto de haber sabido conectar tan bien con tus seguidores?

Pienso que la naturalidad es el secreto. Siempre me he mostrado como he sido sin tener medidas de 90-60-90 ni medir metro ochenta. Aparezco tal cual soy y quizás ello me ha hecho acercarme a más gente. A su vez intento limitar lo que comparto y velar por mi privacidad reservándome mis momentos especiales para mi. De todos modos, te pongas la meta que te pongas al final es el publico es el que te elige.

- ¿Dirías que el amor por la moda lo llevabas en el ADN, de fábrica? ¿Desde qué edad tienes recuerdos vinculados a este mundo?

- Creo que me viene de serie sí, desde siempre me ha fascinado. Mi familia tenía una tienda de ropa en Alhaurín el Grande donde me he criado. Mi madre me llevaba muchas tardes con ella al trabajo y he crecido entre pantalones vaqueros 501. A su vez, soy la pequeña de cinco hermanas también apasionadas de la moda y me lo han transmitido desde que era niña. Recuerdo que me traían los catálogos de Mango cuando iban a Málaga y aquello para mi era emoción máxima.

- Eres maestra. ¿Cómo compaginas tu trabajo con esa labor de 'influencer'? ¿Te siguen tus alumnas?

- Soy profesora de Primaria e Infantil en un colegio de Torremolinos y de momento tanto mis compañeros como mis alumnos lo llevan bastante bien (risas). Me hace gracia porque a veces me sueltan: «Mi madre te sigue por Instagram». Y me ruborizo un poco. Intento que mi contenido sea muy sano y natural seleccionando mucho las colaboraciones y lo que muestro así que no tengo problemas. ¡Ah! Y unas alumnas de sexto llegaron a crear un club de fans de Esperanza en Instagram! (risas).

- ¿Cómo adaptas tus 'looks' para ir a clase? ¿De qué prendas sueles tirar para ese día a día en el aula?

Intento buscar comodidad sin perder estilo y siguiendo las tendencias. Por ejemplo, uno de mis últimos descubrimientos han sido los pantalones 'slouchy' que veo perfectos para echar el curso combinados con básicos. Para ir a trabajar tiro mucho de looks sencillos que remato con complementos especiales como unos botines con tachas que siempre rompen o prendas que visten y son fáciles de llevar como una blazer o chalecos 'oversize'.

- Si tuvieras que definir tu estilo, ¿cómo lo harías? En tus fotos llevas la feminidad por bandera con propuestas muy 'lady' que destilan romanticismo...

- Es cierto que soy muy femenina y aunque lleve 'looks' más masculinos, como trajes de chaqueta, intento darles ese punto añadiéndoles un buen tacón, una camisa lencera... buscar ese giro.

- ¿Cuáles son las prendas más tú, aquellas que más te caracterizan?

- Diría que las chaquetas, los chalecos -«¡me encantan tanto para verano como para invierno!» y los vestidos, de lo que más tengo porque me parecen súper cómodos. El sábado pasado, por ejemplo, tuve una boda y cuando no quiero complicarme siempre recurro a ellos. Los complementos también me pierden. Esta temporada soy fan a su vez de las camisas con mangas abullonadas con organzas o tul.

- ¿Cuál es la tendencia que más te atrae de esta nueva temporada?

- Las que ya hemos ido mencionando a lo largo de la entrevista. Los vaqueros 'slouchy', los trajes de chaqueta en 'total look' que continúan con mucha fuerza, los acabados de organza y tul o las sandalias de vinilo que como en Málaga tenemos este 'veroño' seguiremos sacándoles partido.

- ¿Cuál ha sido la última prenda en llegar a tu armario?

- Un vestidazo de lentejuelas de Zara que he llevado para una boda. Me siento muy cómoda con los looks de invitada. Para este tipo de eventos decir que tiro de firmas 'low cost' como Zara o Mango seleccionando aquellas prendas más diferentes y especiales de sus colecciones, con tejidos elaborados. La guinda la ponen unos buenos complementos.

- Cuéntanos cómo es tu armario. ¿Cómo lo ordenas y clasificas?

- El pobre es muy pequeño y está muy apretado (risas) así que intento clasificarlo por prendas: por un lado las camisas, los jerseys, las faldas, los pantalones, los vestidos... En otro burro aparte coloco las chaquetas y los zapatos y bolsos que más uso los tengo en una estantería más visibles, el resto en cajas.

- ¿Cuál dirías que es la joya de tu armario? Esa que conserves con más cariño o a la que más partido le hayas sacado...

- Tengo tres. Un clutch negro de piel de mi abuela que se lo trajo mi abuelo de Berlín y sin duda es una de mis mejores herencias. Un cinturón negro de piel de Gucci que compré en un viaje a Florencia y ha sido una de mis inversiones estrella. Y, por último, los Jimmy Choo dorados con los que me casé y que uso mucho para eventos.

- ¿Qué papel juegan los complementos en tus estilismos?

- Son una pieza fundamental, dado que definen y transforman cualquier estilismo. Al final, son los que te diferencian. Puedes llevar la prenda básica más 'low cost' que si la acompañas con buenos complementos el éxito está asegurado.

- Como has ido mostrando en tu cuenta de Instagram llevas meses muy concienciada con nuevos hábitos de alimentación y deporte. Desde tu experiencia, ¿algún consejo para perder peso tras las vacaciones sin morir en el intento?

-Desde abril decidí cuidarme. Tras superar un esguince y acarrear problemas de espalda el fisio me aconsejó hacer deporte. ¡Y me enganché! Para ver resultados es fundamental también la nutrición. Conforme los ves te vas sintiendo mejor y te das cuenta de que merece la pena. Hay que sentirse bien con una misma a todos los niveles y en mi caso intento ser constante. Llevo una buena alimentación guiada por especialistas y hago deporte tres o cuatro días a la semana. No hay más secreto.