El armario 'coquete' de la influencer malagueña Verónica Díaz

Sencilla, natural, cercana... Así es ella y así, tal cual, son sus looks. Estilismos fáciles de copiar -la mayoría de tiendas 'low cost'- que explican en cierto modo el éxito de Verónica Díaz. Su espontaneidad -es poco amiga de eso que llaman 'postureo'- ha permitido que esta joven de Fuengirola conecte con miles de personas repartidas por todo el mundo. La 'familia coquete' como ella misma los ha bautizado. Una GRAN famila bien avenida, como demuestran los datos: 458.000 seguidores en su cuenta de Instagram -@modajustcoco- y la friolera de más de 840.000 suscriptores a su canal de Vlogs de Youtube. Allí muestra el día a día de su familia, junto a su marido -el escritor malagueño Javier Cordura, todo un fenómeno de ventas con tres novelas en el mercado - y sus hijos pequeños, Gala y Bruno.

A sus 29 años Díaz puede presumir de ser una de las 'influencers' españolas con más proyección. Y prueba de ello es que las marcas se la rifan. Hasta el punto de que su agenda echa humo. Estos días se le ha visto en el Festival de Cannes con Loreal, en abril estuvo en Coachella con NYX y en febrero dejó su huella en la alfombra roja de los Premios Goya, donde derrochó estilo con un espectacular vestido de Rocío Osorno.

Aunque las etiquetas van poco con ella, preguntada por su concepción de la moda Díaz -conocida en redes como Just Coco- se define como «básica, con detalles especiales». Así, en su día a día no faltan las camisas blancas, los vaqueros -le gustan de efecto desgastado o tipo 'mom fit'-, los monos o las blusas vaporosas de aires románticos. Prendas sencillas a los que pone la guinda con algún complementos especial, piedra angular de los 'outfits' de esta 'youtuber' que prefiere presentarse como 'creadora de contenidos'. Y es que su tirón es tal que en los últimos años su presencia en redes se ha multiplicado y junto a sus perfiles personales se encarga de gestionar los de su familia (@familiacoquetesoficial con 343.000 seguidores) y los de sus peques (@galaybrunojustcoco), que con menos de tres añitos ya suman 161.000 seguidores. Además, cada año edita la 'Agenda Coquete' que suele agotarse en librerías nada más salir a la venta y cuenta con un libro en el mercado ''Cientos de miles de millones de sonrisas' donde defiende el positivismo vital que siempre lleva por bandera.

¿Cuáles son sus prendas imprescindibles? ¿Su propuesta para deslumbrar en un evento?, ¿Cómo ordena su armario? (es fan de Marie Kondo). Si quieres conocer mejor el estilo de esta malagueña de moda...¡sigue leyendo!:

- ¿Qué es la moda para ti? ¿Qué papel juega en tu día día?

- Para mí la moda es, en parte, una forma de sentirte segura y de desarrollar también tu personalidad. Es una carta de presentación que dice mucho de ti. En mi caso, la uso para conocerme más a mi misma e ir experimentando con qué prendas me siento más cómoda y más yo.

- Además, hoy día has hecho de ese hobbie tu profesión gracias al respaldo que has encontrado en redes sociales... ¿Un sueño hecho realidad?

- Pues fíjate que de pequeñita no me gustaba nada este mundo e iba muy a mi bola. Como me cuenta mi madre, yo iba muy feliz con la típica camiseta de publicad y mi pelo corto a lo loco. A ella siempre le ha gustado la moda y poco a poco me fue metiendo en este mundo. Como un juego. Llegaba un baile en el cole o una fiesta de disfraces y yo hacía los looks de mis amigas. Así empezó a interesarme.

Su ruta de tiendas Zara. El buque insignia de Inditex no falta en sus looks. Kling. «Una de las últimas firmas que he conocido, ¡y me encanta!» Sfera. «Suelo encontrar cosas monísimas para diario». Ikks. Firma francesa que compra 'on line'. Lack of Color, Firma australiana de la que adora sus sombreros.

- Aunque me consta que eres poco amiga de poner etiquetas, si tuvieras que ponerle una a tu estilo... ¿cuál sería?

- Yo siempre uso una que es la de 'básicos pero con detalles especiales'. Por ejemplo, optar por una camisa blanca con un plisado en la espalda, un vaquero que tenga un corte distinto en el bajo... Las extravagancias en mi no son para nada lo habitual. Por otro lado, una evoluciona y, por ejemplo, el otro día fui a hacerme fotos y cogí un top con un pantalón corto y cuando me vi fue como, ¡Uy, ya no me veo con esto! Me siento mejor con una blazer y un pantalón desgastado... looks algo más sobrios y elegantes.

- ¿Puede que ser madre haya cambiado en algo tu forma de vestir?

- Pues diría que no. Cuando tuve a Gala fue un poco locura y sí me dio por prendas más básicas. Me costaba más arreglarme. Pero con Bruno todo lo contrario. Me han entrado ganas de lentejuelas, de ir más arreglada... Paradójicamente con dos niños me visto más que con uno.

- Pero supongo que el momento 'look parque' te obliga a ciertas renuncias... Cuando vas con ellos, ¿por qué prendas sueles decantarte?

- Obviamente unas Converses, unos vaqueros y una camiseta con mensaje. Eso sí, intento no limitarme. Es decir, si antes me ponía un tacón ahora opto por unas cuñas. Si hace años me hubiera puesto un vestido corto ahora la sustituyo para ir con ellos por un mono o una falda pantalón. Cosas así. Pero renunciar nunca.

- ¿Cuáles han sido tus últimas adquisiciones de temporada?

- Una camisa de gasa transparente gris claro con topos metalizados en plata monísima (de Zara). También unas cuñas de Uterqüe muy cómodas y versátiles a las que voy a sacarles mucho partido.

- Y de las últimas tendencias, ¿a cuál has sucumbido?

- Lo último que he probado ha sido el traje monocolor. Me compré uno en mostaza de Sfera súper bonito. Y fíjate que no apostaba mucho por esta moda. Pero la he probado y me ha encantado.

- Nota mental pues: cuando se trata de moda nunca entonar aquello de 'de esta agua no beberé'. Aunque después una no acabe comulgando con ello... ¿Con qué tendencia no te ves en absoluto?

- Con los pantalones cortos estilo ciclistas. Que conste que lo he intentado, me los he probado, pero es que no me veo, no me gusta. Siempre digo que es importante probarte las tendencias pero sentirte a gusto con ellas y, si no te cuadran, desecharlas. Hay que quedarse con aquello que se adapte a tu personalidad, a tu esencia, a tu estilo.

- Pongámonos en un día cualquiera. ¿De qué prendas 'tiras' más en tu rutina cotidiana? ¿Algun secreto para acertar uno de esos lunes de pereza máxima en los que una abre el armario y no sabe qué ponerse?

- Para ahora, camisa blanca y vaquero, para mí eso es básico. Una combinación que siempre funciona. También diría una blusa vaporosa con un vaquero tipo 'mom fit'. Y los complementos, que son esenciales. Para mi son súper importantes. Algún pañuelo, cinturón, diademas o detalles en el pelo como horquillas que se llevan mucho...¡y zapatos!, es clave invertir en ellos.

- Hablando de inversión, una de las claves de tu éxito en redes es precisamente el ir perfecta con looks de firmas 'low cost' accesibles para el común de los mortales. ¿Se puede ir estupenda sin gastar mucho en ropa?

- Claro. Hoy día puedes ir bien con poco presupuesto. Eso no es un problema. Además cambiamos tanto de ropa... que ni compensa a veces hacer grandes gastos. Sí que me gusta invertir en ciertas cosas como unos zapatos más especiales, una chaqueta más exclusiva de fondo de armario...

«La técnica de Marie Kondo me ha venido genial porque mi armario es pequeño y había llegado el momento en el que ni veía lo que tenía»

- Estamos en temporada alta de eventos. ¿Tu propuesta para deslumbrar como invitada?

- Yo siempre he apostado mucho por vestidos -propondría por ejemplo uno de flecos que sientan muy bien a la figura y tienen mucho movimiento- pero ahora en el mercado hay un sinfín de opciones de partes de abajo y de arriba arregladas que también funcionan genial y que me parecen una alternativa perfecta. Tipo pantalón de pata de elefante con el top del mismo tejido con corte asimetrico, una lazada en el hombro o un color llamativo.

- ¿Un look infalible para una cena en pareja o una salida con amigas?

- Sin duda, un vestido básico negro, una biker motera y unos stilettos negros o unas botas moteras. Un 'total black' nunca falla.

- ¿Y para una reunión de trabajo?

- Por ejemplo: una blazer, con un vaquero con algún toque juvenil algo desgastado y unos zapatos más arreglados, tipo mocasines. Depende de la reunión pero también iría bien un vestido camisero blanco con unos botines monos o unas cuñas metalizadas.

- 5 Prendas básicas en tu armario... ¡Haznos la lista!

- Me voy a repetir pero: una camisa blanca, un vaquero, un vestido negro, unos stilettos que siempre te salvan de un apuro, un sombrero que me encantan y añadiría una sexta: una biker

- ¿Cómo es tu armario?

- Es un poco locura. Es la verdad. Mi vida es así. Lo mismo te encuentras prendas de firma muy arregladas para un evento súper especial que ropa de batalla básica muy del día a día para estar en casa con los niños. Mi armario es muy pequeño y tengo muy poco espacio, así que intento priorizar: las prendas que más uso las coloco en la parque izquierda. Las camisetas y pantalones en cajones en vertical a lo 'Marie Kondo'... Su técnica me ha venido genial porque había llegado a un punto en el que no veía lo que tenía.

- ¿Un truco para ordenar las joyitas?

- No las tengo súper ordenadas pero lo que hago es tener una cajita dorada donde coloco lo principal que más me pongo: pendientes, pulseras, anillos, algun pasador... Y luego tengo otra cajita con bolsas de terciopelo con lo más delicado y el resto de cosas.

- Y una última: ¿cuáles son tus complementos preferidos?

- Sombreros, horquillas, cinturón de brillos, pañuelos que llevo atados al bolso o a modo de cinturón... No concibo un look sin complementos. ¡Ah, y los pendientes!, que en las últimas tempradas hay muchos preciosos y gafas de sol. Rara vez salgo sin ellas.